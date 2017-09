Selon le site britannique Autocar, le constructeur britannique Land Rover, qui est désormais sous l’administration indienne de Tata Motors, aurait comme projet de lancer une nouvelle gamme de voitures nommée Road Rover.

Selon les sources, la Road Rover sera dévoilée au salon de Los Angeles en 2019 et sera mise en vente quelques mois plus tard. Les premières versions de ces véhicules haut de gamme seront 100% électriques et développés spécialement pour les marchés chinois et nord-américains. Selon Jaguar Land Rover, les Road Rover les plus équipées se vendront pour la modique somme de £90,000.

Une version hors route de la Road Rover suivra, qui, selon Land Rover, combinera les prouesses tout terrain des VUS de la marque avec luxe, le confort et la dynamique de conduite d’une berline de grand luxe.

Un peu comme le Range Rover Velar, la Road Rover serait un modèle expérimental qui puise dans le passé de la marque. Au début des années 50, un concept Road Rover fut proposé afin de marier la marque Land Rover avec celle du constructeur de voitures Rover. Dans les années 60, le concept fut réanimé et élaboré, pour finalement devenir une familiale trois portes. La Road Rover a finalement servi comme design de base pour la conception du premier Range Rover.

Selon Gerry McGovern, directeur du design chez Land Rover : « d’ici 2020, il y’aura près de 22 millions de VUS différents vendus dans le monde. C’est un marché monstre. Avec la Road Rover, nous essayons d’explorer les segments qui n’existent toujours pas. Nous l’avons fait avec l’Evoque, et ça a été un véritable succès. »

Pour le moment, aucune donnée technique n’a été dévoilée au sujet de cette supposée voiture Land Rover. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il y aura de fortes chances qu’elle emprunte la même plate-forme que le Velar. Et vous, achèteriez-vous une voiture Land Rover?