Peu de temps après avoir lancé la Panamera Sport Turismo, Porsche annonce que la version à hayon de sa berline de haute performance sera également commercialisée en version Turbo S E-Hybrid, une motorisation qui était réservée jusqu’à présent à la Panamera régulière. On savait que la Sport Turismo proposerait à terme les mêmes déclinaisons, et le tout se confirme de plus en plus.

Elle partagera donc le titre de modèle phare dans la gamme Panamera, animée par un moteur V8 de 4,0 litres développant 550 chevaux et doublé d’un moteur électrique de 100 kW, ajoutant 136 chevaux à l’ensemble. Au total, on obtient 680 chevaux pour un couple impressionnant de 626 lb-pi, alors que le 0-100 km/h n’est l’affaire que de 3,4 secondes. Voilà qui en fait la voiture la plus performante du genre.

En mode 100% électrique, l’autonomie se situe à environ 49 kilomètres. Il vous serait donc possible de circuler quotidiennement sans utiliser le moteur thermique et donc, de réduire pratiquement à rien sa consommation de carburant. La voiture vient équipée d’un chargeur de 3 kW, mais on propose en option un chargeur de 7,2 kW qui réduit le temps de recharge de six à 2,5 heures.

Plus pratique, la Panamera Sport Turismo se distingue par son grand hayon, son espace de chargement accru et son aménagement 4+1 qui permet d’accommoder un passager de plus.

La voiture sera commercialisée au printemps 2018 à un prix de base de 214 900 $.