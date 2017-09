On l’attendait depuis un bon bout de temps, au point de ne plus y croire. Toutefois, le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable 2018 débarquera chez les concessionnaires canadiens de la marque dès le mois de décembre.

Disons que la mise en vigueur de la Loi 104 au Québec, visant à accroître le nombre de véhicules électrifiés sur les routes de la province, a probablement accéléré le processus de décision. Il faut dire que selon Mitsubishi, l’Outlander est actuellement l’hybride rechargeable le plus vendu en Europe.

Le VUS est équipé d’un quatre cylindres de 2,0 litres et deux moteurs électriques – un à chaque essieu –, procurant ainsi un rouage intégral et une puissance combinée de 200 chevaux. Sa batterie de 12 kWh peut être chargée en huit heures sur une prise de courant domestique et en moins de trois heures avec une borne de recharge de 240 volts. De série, le véhicule est muni d’une prise de recharge rapide, une caractéristique unique par rapport aux autres hybrides rechargeables disponibles au Canada. Avec celle-ci, on peut effectuer une recharge à 80% en moins de 30 minutes. On peut aussi programmer les temps de charge et activer la climatisation à distance à l’aide d’une application mobile.

L’autonomie en mode 100% électrique n’a pas été confirmée pour la version canadienne du Mitsubishi Outlander PHEV 2018. En Europe, où les calculs de consommation d’essence et d’autonomie électrique sont optimistes, on annonce une autonomie de 54 kilomètres. Trois modes de conduite seront disponibles : 100% électrique, hybride en série (moteur à essence agissant comme génératrice) et hybride en parallèle (combinaison des moteurs électriques et du moteur à essence).

Vendu à partir de 42 998 $ avant les frais de transport et de préparation, la déclinaison SE S-AWC comprend des sièges avant chauffants, un siège du conducteur à réglage électrique, une clé intelligente, une caméra de recul, une intégration Apple CarPlay et Android Auto, une surveillance des angles morts et une alerte de trafic transversal arrière. L’ensemble Touring, une option de 3 000 $, ajoute un toit ouvrant, une sellerie de sièges en cuir, un siège du passager avant à réglage électrique, un volant chauffant et des phares à DEL.

La version GT S-AWC, offert à 49 998 $, bénéficie d’une atténuation de collision frontale avec détection de piétons, d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un avertissement de sortie de voie, d’une caméra de recul multiangle, d’un hayon électrique et d’une chaîne audio Rockford-Fosgate.

Selon Mitsubishi, la capacité de remorquage s’élève à 680 kg ou 1 500 lb, et la garantie du 10 ans ou de 160 000 km (selon la première éventualité) s’applique à la motorisation ainsi qu’à la batterie.