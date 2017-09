Oui, vous avez bien lu. C’est officiel! Le Guide de l’auto ainsi que sa contrepartie anglophone The Car Guide ont tous les deux un nouvel Instagram officiel, offrant du contenu à la fois unique et exclusif. Visitez le @leguidedelauto ainsi que @the_official_car_guide sans plus tarder.

Vous y retrouverez des photos exclusives à la fois drôles et divertissantes ainsi que des Instastories uniques et intrigantes. Que ce soit pour admirer de belles voitures ou simplement pour vous tenir au courant de certaines tendances automobiles, notre nouvel Instagram vous offrira un contenu sans pareil.