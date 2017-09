Sept minutes, cinquante-et-une secondes et sept centièmes. Voici le temps que l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio a enregistré suite à son tour de piste au circuit du Nürburgring, en Allemagne. Jusqu’à maintenant, c’est le temps le plus rapide signé par un véhicule utilitaire sport sur le Nordschleife, faisant du Stelvio Quadrifoglio le VUS le plus rapide au monde. Pour mettre les choses en perspective, la Lamborghini Gallardo LP 560-4 de 2008 a effectué le même trajet en 7 minutes, 51 secondes et 8 centièmes. Comment est-ce possible?

Si vous ne l’êtes toujours pas au courant, sachez que le Stelvio Quadrifoglio emprunte à la fois la même plate-forme et le même moteur que la berline sport Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Sous son capot se cache donc un V6 biturbo de 2,9 litres qui développe 505 chevaux et un couple de 442 lb-pi. On y retrouve également la même boîte automatique à huit rapports.

Ce qui rend le moteur du Stelvio si spécial, c’est qu’il est entièrement constitué d’aluminium et dispose d’un angle de seulement 90 degrés, améliorant de façon considérable le centre de gravité du véhicule ainsi que sa répartition de poids. Des qualités indispensables sur un circuit de course. Capable d’accomplir le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 285 km/h, le Stelvio est également muni d’un rouage intégral avec différentiel arrière à vecteur de couple, lui permettant de transférer la puissance envoyée aux roues de droite à gauche du véhicule, toujours dans le but d’améliorer la prouesse du véhicule dans les virages.

Le temps accompli par le Stelvio Quadrifoglio au Nürburgring a totalement pulvérisé le record précédent, qui avait été établi par le Porsche Cayenne Turbo S. Celui-ci avait accompli le tour de piste en en seulement 7 : 59.74. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sera mis en vente au début de l’année 2018. Pour le moment, on ne sait toujours rien sur son prix de détail.