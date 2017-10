Comme bien d’autres constructeurs automobiles, GM rêve du jour où leurs véhicules n’émettront aucune pollution, ne seront plus impliqués dans des accidents et ne seront plus pris dans le trafic.

On n’a pas fixé de date pour atteindre ces buts optimistes, mais la prochaine étape de leur vision de l’avenir, c’est d’introduire deux nouveaux véhicules électriques sur le marché dans les 18 prochains mois. Et d’ici 2023, le constructeur en lancera au moins 18 autres. Cela comprendra des véhicules à batterie, mais aussi alimentés à l’hydrogène.

Selon la publication The Detroit News, lors d’un événement média au Technical Center Design Dome au Michigan, GM a présenté trois concepts, y compris un VUS Cadillac, un VUS Buick ainsi qu’une Bolt EV futuriste, possiblement dotée d’une conduite autonome. La firme a également introduit SURUS, un concept construit sur une plate-forme de camion qui dispose d’une motorisation à pile à combustible et d’une direction aux quatre roues. Le SURUS, ou Silent Utility Rover Universal Superstructure, pourra être utilisé comme véhicule de livraison, ou même comme ambulance. Personne n’a pu prendre de photos de ces concepts, et GM n’en a pas encore publié.

« GM croit à un avenir tout électrique, » a cité Mark Reuss, vice-président directeur du développement des produits, des achats et de la chaîne d’approvisionnement chez General Motors. « Cet avenir n’arrivera pas en l’espace d’une nuit, mais GM s’engage à promouvoir l’acceptation et l’utilisation accrue des véhicules électriques, par l’entremise de solutions sans compromis qui répondent aux besoins de nos clients. »