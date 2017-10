Le Range Rover Sport obtiendra une légère mise à jour pour l’année-modèle 2018, et cette édition revue et corrigée du VUS arrivera en concession d’ici quelques mois.

La carrosserie du Sport recevra quelques retouches esthétiques, telles que des phares à DEL et une grille de calandre redessinés ainsi qu’un nouveau parechoc avant. Les plus gros changements se situent plutôt dans l’habitacle.

Le Range Rover Sport 2018 reçoit la plus récente version du système multimédia du constructeur, intitulé InControl Touch Pro Duo, qui mise sur deux écrans tactiles superposés de 10 pouces. Selon la marque, jusqu’à 14 prises de courant ou USB sont répartis dans l’habitacle, dont une prise de courant domestique de 120 volts. Le Land Rover Activity Key est toujours disponible, une clé intelligente en forme de bracelet qui nous permet de laisser la clé conventionnelle dans le véhicule durant nos activités extérieures favorites.

Le Sport comprend également une reconnaissance gestuelle pour ouvrir ou fermer le pare-soleil de toit ouvrant électrique ainsi qu’une assistance avancée de remorquage, permettant de bien positionner la remorque lors des manœuvres de recul.

Une foule de motorisations sont toujours disponibles, dont le V6 suralimenté de 3,0 litres (340 ou 380 chevaux), le V6 turbodiesel de 3,0 litres (254 chevaux et un couple de 443 livres-pied) et le V8 suralimenté de 5,0 litres (518 ou 575 chevaux).

Par contre, à l’été 2018, le Range Rover Sport P400e 2019, le premier véhicule hybride rechargeable de Land Rover, fera son apparition. Il sera équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres jumelé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 398 chevaux et un couple de 472 livres-pied. Le tout est assorti d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral.

Selon le constructeur, le Sport P400e pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 219 km/h. La batterie de 13,1 kWh permettra une autonomie maximale en mode 100% électrique de 51 km, et le véhicule pourra rouler jusqu’à 137 km/h sans l’apport du moteur à essence.

Le Range Rover Sport 2018 se détaillera à partir de 78 800 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la version SVR affichera un prix 132 000 $ et plus. Quant à la version hybride rechargeable, selon le site canadien du constructeur, son prix de vente serait fixé à 93 000 $.