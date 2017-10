Alexa est un nuage de gestion d’appareils informatiques développé par Amazon répondant à certaines commandes vocales. Vous pouvez connecter à Alexa plusieurs appareils comme un système audio et le contrôler à distance. C’est un peu le Siri des ménages américains. Le 4 octobre dernier, Nissan É-U a annoncé que son système NissanConnect sera compatible avec Alexa dès la fin du mois. Il sera donc possible d’interagir avec son véhicule en ordonnant à Alexa d’exécuter l’une des 25 000 actions offertes.

En finissant de siroter votre café, il vous suffira d’ordonner à Alexa de démarrer votre voiture et le tour est joué. Il sera également possible de verrouiller ses portières à partir du confort de son foyer. Chouette, non?

Selon Dan Teeter, directeur du Service des véhicules connectés chez Nissan de l’Amérique du Nord, l’intégration de la technologie dans les véhicules motorisés ne doit pas obligatoirement viser le moment où le conducteur est derrière le volant. Dans cet ordre d’idées, le système Alexa pourra répondre à certaines fonctions bien précises commandées à distance comme le démarrage du moteur, le déverrouillage des portières et le clignotement des phares.

Pour le moment, la connexion avec Alexa sera disponible pour certains modèles ayant été fabriqués entre 2016 et 2018. Cette nouvelle fonctionnalité sera offerte dès la fin du mois d’octobre. Cependant, elle ne sera accessible qu’aux voitures destinées au marché américain. Vous la retrouverez chez les modèles Altima, Armada, GT-R, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Sentra et Titan. Chez Nissan, on prévoit offrir rapidement ce système pour la gamme des électriques. De plus, on prévoit offrir cette technologie aux consommateurs canadiens dans un avenir rapproché.

Et pour ceux qui doutent de la sécurité du système, Nissan affirme s’être assuré que les voitures conserveront un niveau de sécurité maximal. Et si le système fonctionne bien, Nissan ouvrira la porte à une panoplie de nouvelles fonctionnalités pouvant être offertes de série sur une voiture de production.