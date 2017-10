Bien qu’il soit en vente depuis à peine un an au Canada, le VUS de luxe italien recevra quelques changements pour l’année-modèle 2018. Oh, rien de majeur, mais surtout de nouveaux ensembles d’habillage pour rendre encore plus intéressant.

À l’instar de la berline Maserati Quattroporte 2017, le Levante pourra maintenant être commandé avec un de trois ensembles distincts. Outre la finition de base, on retrouvera la GranLusso, plus luxueuse, et la GranSport, évidemment plus sportive.

L’ensemble GranLusso arborera des longerons de toit et des boucliers avant métallisés, des étriers de freins peints en noir et des jantes en alliage de 19 pouces, nommées Zefiro. À l’intérieur, on pourra opter pour soit du cuir haut de gamme italien ou bien des garnitures en soie, concoctées par le designer Ermenegildo Zegna. Des boiseries à pores ouvertes, des sièges avant à 12 réglages électriques, une chaîne audio Harman Kardon et – du nouveau cette année – des portes à fermeture électrique.

Le caractère dynamique du Maserati Levante 2018 pourra être rehaussé par l’ensemble GranSport, qui comprendra une grille de calandre, des boucliers et des longerons de toit noirs ainsi que des insertions bleues sur les écussons, des étriers de freins peints en rouge et des jantes Nereo de 20 pouces. Dans l’habitacle, des sièges sport à 12 réglages électriques, des garnitures en carbone, des pédales en acier inoxydable et les portes qui se referment tout seuls.

Aux finitions de base et GranSport, on peut également ajouter l’ensemble Nerissimo, qui procure au Levante un look plus sinistre avec des garnitures de carrosserie noires.

Les motorisations demeurent inchangées pour l’instant. Le Levante est équipée d’un V6 biturbo de 3,0 litres qui développe 345 chevaux, alors que le Levante S profite du même moteur, mais avec une puissance rehaussée à 424 chevaux. Une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral Q4 figurent de série.

Toutefois, le VUS troquera sa direction hydraulique pour une assistance électrique qui, selon le constructeur, améliore le comportement routier et le confort tout en conservant la sensation dynamique du véhicule. Ce changement était nécessaire pour ajouter de nouvelles aides à la conduite sécuritaire, telles que la prévention de sortie de voie, l’assistance sur l’autoroute et la surveillance active des angles morts.

Les prix du Maserati Levante 2018 n’ont pas encore été annoncés.