Le 31 octobre, Volkswagen célébrera un 50e anniversaire peu commun. En effet, le 31 octobre 1967, une nouvelle course voyait le jour entre Tijuana et La Paz au Mexique, une trotte de 950 milles (1 529 km) qui a été parcourue en 27 heures et 38 minutes. Cette course, baptisée Mexican 1000, se déroulait sur des routes de gravier et des sentiers. Sur les 68 voitures au départ, seulement 31 la complétèrent.

La Mexican 1000 était extrêmement exigeante et seules les voitures les mieux préparées pouvaient prétendre rallier l’arrivée. Le gagnant de la première course, Bruce Meyers, était au volant d’une voiture à quatre roues motrices, un dune buggy doté d’une carrosserie en fibre de verre fabriqué par Meyers lui-même sur une base de… Volkswagen Beetle. Le bolide portait le nom de Meyers Manx.

On raconte souvent que Meyers a créé la mode des dune buggy, et avec elle la culture hors route si populaire en Californie dans les années 60. Cependant, Meyers dira plus tard qu’il n’a pas inventé le dune buggy, mais qu’il a plutôt inventé le style dune buggy. Une chose est sûre, c’est grâce à lui si les courses de type Baja (hors route) sont toujours aussi courues!

Aujourd’hui, la vénérable course se fait entre Ensenada au Mexique, tout près de la frontière avec la Californie, et se termine à La Paz, comme autrefois. Elle s’appelle maintenant la BFGoodrich Tires SCORE Baja 1000 et compte plusieurs classes de voitures, les plus populaires étant, évidemment, celles des Volkswagen.