Vous êtes passionné de performance? Vous avez toujours été propriétaire de voitures sport, mais la vie vous a rattrapé trop vite et vous venez soudainement de vous réveiller avec quatre petits monstres en trop? Pas de panique, car FCA a exactement ce qu’il vous faut : la Chrysler Pacifica S, une fourgonnette sport!

Offert pour les déclinaisons Touring Plus, Touring L, Touring L Plus et Limited, l’ensemble décor S ajoute à la Pacifica 2018 des accents noircis autour de la grille, les phares et les emblèmes. L’ensemble permet également d’ajouter des roues noircies de 20 pouces en option!

À l’intérieur, le groupe d’options S incorpore un intérieur entièrement noir, avec des accents gris foncé autour de l’instrumentation et les moulures de portières. Des emblèmes S sont également brodés sur les sièges avant. L’ensemble n’est toutefois qu’esthétique et n’a aucune incidence sur les performances de la Pacifica. Disponible immédiatement en concession, l’ensemble S se vend à un prix de détail de 995 $. Il faudra ajouter 600 $ pour les roues de 20 pouces.

Bien qu’on se questionne si cet ensemble fera fureur auprès des acheteurs de fourgonnettes, la véritable question qui tue est la suivante : à quand une version Hellcat de la Pacifica?