Porsche Cars North America vient tout juste d’introduire un projet-pilote dans la ville d’Atlanta, aux États-Unis, permettant de rouler en Porsche avec un simple abonnement.

Pour 2 000 $ US par mois, les abonnés auront droit à l’une de huit variantes de modèles Porsche différentes, frais d’immatriculation, entretien, nettoyage et assurances inclus. Parmi ces véhicules, on retrouve la 718 Boxster S, la 718 Cayman S, le Macan S et le Cayenne.

Ceux désirant un peu plus de choix pourront, moyennant un abonnement de 3 000 $ par mois, également choisir entre 22 variantes de modèles, dont une 911 Carrera S, une Panamera 4S, un Macan GTS et un Cayenne S E-Hybrid, entre autres.

Les abonnés pourront échanger leur véhicule « fréquemment » et n’ont pas de limite de kilométrage. De plus, l’entretien des véhicules s’effectuera par l’entremise d’un service de conciergerie. Grâce à une application mobile, les usagers peuvent demander un échange de véhicule la journée même, ou planifier un échange à une date ultérieure.

Tout ceci est rendu possible avec la collaboration d’une compagnie nommée Clutch Technologies LLC, qui s’occupera de la logistique technologique et de la cueillette des véhicules. Les maisons-mère des deux compagnies étant situées à Atlanta, il était donc normal d’avoir choisi cette ville pour déployer le projet Porsche Passport. Si le programme se déroule avec succès, le bras nord-américain du constructeur allemand envisagera de l’offrir dans d’autres grandes villes.

Pour être éligibles au programme, les usagers doivent payer un frais d’activation de 500 $ et devront se soumettre à une vérification de leur dossier de crédit.

L’an dernier, General Motors a lancé un programme similaire dans la ville de New York, intitulé Book by Cadillac. On verra probablement d’autres marques de luxe emboîter le pas au cours des prochaines années.