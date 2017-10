Après l’introduction du coupé Aston Martin DB11 l’an dernier, c’est au tour de la version décapotable de se pointer le bout du nez. Cette sportive grand tourisme arrivera chez les concessionnaires au printemps de 2018, juste à temps pour la saison estivale.

Par rapport à l’Aston Martin DB9 Volante qu’elle remplace, la DB11 est plus légère de 26 kilogrammes, mais sa structure est plus rigide. Le constructeur anglais vante également un caractère plus dynamique, un plus haut niveau de raffinement et un plus grand confort. Le coffre de la DB11 Volante est 20% plus logeable que celui de la DB9 décapotable.

Le toit souple à commande électrique, fabriqué avec huit couches de matériel, devrait procurer une bonne insonorisation ainsi qu’une protection des intempéries. Il sera disponible avec un choix de trois coloris, y compris rouge bordeaux, noir argenté et gris argenté. En 14 secondes, le toit peut s’abaisser complètement, ou se relever en 16 secondes, et ce, alors que la voiture roule à une vitesse allant jusqu’à 50 km/h.

Afin d’assurer la durabilité du toit, Aston Martin l’a soumis à plus de 100 000 cycles d’ouverture et de fermeture en l’espace d’un mois, simulant son utilisation pendant une période de 10 ans. On a également vérifié sa résistance aux climats extrêmes dans la Vallée de la mort en Californie ainsi qu’au cercle polaire.

Pour l’instant, une seule motorisation sera proposée dans l’Aston Martin DB11 Volante. Il s’agit du V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 503 chevaux et un couple de 498 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Au Canada, on estime son prix de départ à 250 000 $.