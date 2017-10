La sortie du film Blade Runner 2049 a été hautement médiatisée au Québec et partout en Amérique du Nord. Les critiques sont élogieuses, les effets spéciaux sont impressionnants et le scénario est captivant. Mais bon, en tant que média automobile, nous avons pensé vous présenter les belles voitures aperçues dans le film mettant en vedette Harrison Ford, Jared Leto et Ryan Gosling.

Il y a tout d’abord un ensemble de voitures futuristes qui ont la capacité de voler et de prendre leur envol à la verticale. Ces voitures n’ont rien des véhicules actuellement sur le marché, mais elles nous permettent toujours de rêver l’espace d’un moment. De plus, elles sont méconnaissables et uniques en leur genre. Enfin, elles sont tout de même assez cool pour qu’on en parle!

À ce propos, la voiture qu’utilise le détective K, le personnage de Ryan Gosling, est une Peugeot à trois roues. Elle vole, roule et elle semble également être équipée d’un moteur de recherche à même la console centrale du véhicule. On doit donc conclure que dans le futur, Peugeot commercialisera une voiture volante… Je blague bien évidemment!

Enfin, lors du visionnement du film, l’équipe du Guide a remarqué la présence d’une Volkswagen New Beetle modifiée au cours d’une scène ou Gosling traverse une rue tout au début du film. Elle est floue et méconnaissable, mais elle est bel et bien présente!