Si vous existiez durant les années 90, vous connaissez sans doute la McLaren F1. Apparue en 1992 sous la direction de Gordon Murray et Peter Stevens, l’hypervoiture britannique avait comme but d’apporter les performances et sensations fortes d’une formule 1 sur la route. Grâce à sa construction en fibre de carbone et un moteur V12 BMW central qui développant 618 chevaux et un couple de 586 lb-pi, la McLaren F1 a tenu le record de la voiture la plus rapide au monde jusqu’en 2005, atteignant une vitesse de pointe de 386 km/h et pouvait accomplir le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. À l’époque, c’était du jamais vu.

Vendues en exemplaires très limités et à des prix plus qu’exorbitants, la McLaren F1 figure aujourd’hui parmi les voitures les plus exclusives et dispendieuses aux yeux des collectionneurs de supervoitures. Elle est tellement rare que même si vous êtes millionnaire et tentez d’en trouver une, bonne chance, car cette licorne ne se montre pas le visage souvent!

Cela étant dit, imaginez s’il était possible d’en trouver une flambant neuve; telle qu’elle était livrée dans les années 90. Et bien, c’est possible! Je vous présente ce qui est sans doute la seule McLaren F1 neuve restante de la planète. À vendre à la concession britannique Tom Hartley Jnr, cet exemplaire peint en jaune porte le numéro de série numéro 060 et son odomètre n’affiche que 148 milles au compteur!

Ce qui est d’autant plus fascinant de cette F1, c’est qu’elle est intacte, comme si elle venait de sortir de l’usine et n’a jamais été enregistrée ni conduite! Imaginez, son habitacle et son second volant amovible en suède portent toujours l’emballage protecteur appliqué à l’usine!

La voiture vient également en prime avec un étui en cuir pour le manuel de l’utilisateur, un coffre à outils, un ensemble de bagages signé McLaren ainsi qu’une montre commémorative de marque TAG Heuer. Celle-ci n’a jamais été portée et affiche le numéro de série de la voiture gravé sur sa façade.

Combien pour ce rêve de gamin sur roues? Le détaillant ne parle pas de prix sur l’annonce, avec raison. Il faudra se présenter en personne pour le savoir. Toutefois, si l’on se base sur la dernière McLaren F1 qui s’est vendue pour la modique somme de 15,6 millions de dollars, on ne serait pas surpris si celle-ci, possiblement la McLaren la plus propre au monde, se vende bien au-delà de ce motton. Au moins, celle-ci, on sait où elle se cache!