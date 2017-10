Vous savez, les adolescents ne sont pas toujours les êtres les plus proactifs du foyer familial. Cela dit, ils sont bourrés d’énergie, remplis d’ambition et débordants de rêves. Après 15 ans au Canada, MINI se trouve dans cette période adolescente où l’on a les yeux plus grands que la panse.

Mais d’abord, un peu d’histoire

La Mini originale fût commercialisée par le British Motor Corporation en 1959, la voiture ayant été conçue par l’ingénieur britannique Alec Issigonis. Mini est devenue une marque à part entière en 1969, et au fil du temps, on retrouvait jusqu’à sept types de carrosseries différentes. En 2002, Mini étant maintenant sous le contrôle de BMW, la marque britannique se lance à nouveau sur le marché canadien. 15 ans plus tard, la MINI continue de s’imposer dans un credo très peu exploité par les grands constructeurs.

Le lifestyle avant tout

Depuis, la marque est devenue une référence incontournable dans le paysage automobile canadien. Nous reconnaissons une MINI tant sur le plan du style que de sa conduite sportive. Et contrairement à ses confrères du groupe, BMW et Rolls-Royce, MINI fait la promotion de bien plus qu’un simple produit automobile. La marque met de l’avant d’abord et avant tout un mode de vie, une personnalité jeune, charismatique et dynamique. Et pour fêter ses 15 ans, la marque a organisé un rassemblement le samedi 14 octobre dernier à Montréal.

Un évènement festif

La fin de semaine dernière, les propriétaires de la grande région de Montréal ont été conviés à un rassemblement de masse au Circuit ICAR, sur la rive nord de Montréal. Les participants ont pu mettre leur voiture en piste, festoyer et discuter. Ils ont également été invités à participer à un tour de piste en groupe sur le circuit. Près de 200 voitures étaient présentes!

Par la suite, ils ont été invités à se diriger au centre-ville de Montréal, à l’Arsenal, où avait lieu une célébration. Le cœur à la fête, les participants ont pu échanger et rire un bon coup sur la musique d’un groupe local, le tout accompagné de leur famille et de leurs amis.

Évidemment, MINI ne serait pas ce qu’elle est sans sa ligne de mode lifestyle à son effigie. À notre grande surprise, l’équipe du Guide a été frappée par la popularité de la boutique MINI. Les enfants comme les parents y trouvaient leur compte. On se serait cru dans un parc d’attractions où l’âge n’a plus d’importance. Il y avait une sorte d’effervescence autour d’un évènement sans objectif précis, outre fêter un quinzième anniversaire. C’était si évident. MINI a réussi son pari concernant son image de marque. Il n’y avait là qu’une bande de complices au cœur d’adolescent prêts à rire et parler de voiture les uns avec les autres. Et au travers de tout ça, quelques enfants et de la poutine. Nous nous serions crus dans un party d’adolescents.