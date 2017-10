Les Porsche 718 Boxster et Cayman ont rapidement évolué de petits roadster/coupé de plaisance en de véritables voitures sport en très peu de temps. Bien que la petite sportive « abordable » du constructeur allemand soit désormais munie d’un quatre cylindres turbo, elle enregistre des temps d’accélération plus rapides que les anciennes versions et leurs moteurs à six cylindres. En fait, la 718 Cayman, munie de la boîte robotisée PDK, est plus rapide sur le 0 à 100 km/h qu’une Porsche 911 de dernière génération.

Toutefois, Porsche pousse la note encore plus loin avec les versions GTS. Tout comme les déclinaisons six cylindres qui l’ont précédé, cet ensemble de composantes de haute performance, disponible sur la 718 Cayman et Boxster, augmente la puissance du 2,5 litres turbo à 365 chevaux et le couple à 317 lb-pi, soit seulement 20 chevaux de moins que l’époustouflante Cayman GT4.

Deux boîtes de vitesses sont offertes pour la GTS; soit la boîte robotisée PDK, soit une manuelle à six rapports. Dans le cas de la boîte PDK, Porsche nous parle d’un 0 à 100 km/h enregistré à 4,1 secondes et d’une vitesse de pointe de 290 km/h. L’ensemble GTS ajoute également une allure plus menaçante à la voiture par un tablier avant plus agressif, des phares, feux arrière et emblèmes noircis ainsi que des roues noires de 20 pouces.

À l’intérieur du bolide, on y retrouve le chronomètre Sport Chrono Package, qui vient de série sur toutes les GTS. L’habitacle est également recouvert d’alcantara; on en retrouve sur les sièges, à l’intérieur des portières, le volant et la console centrale, question de s’assurer qu’on est bien au volant d’une édition spéciale! Le compte-tours et les sièges sont également garnis d’une touche de rouge et ornés du logo GTS.

La Porsche 718 GTS 2018 est disponible sur commande à l’instant. Les premiers exemplaires seront livrés au Canada au début de l’année 2018. Les prix de départ sont affichés à 90 600 $ pour la 718 Cayman GTS et 93 000 $ pour la 718 Boxster GTS, frais de transport et de préparation en sus.