Après avoir annoncé le Range Rover Sport hybride rechargeable 2019 il y a quelques jours, Land Rover revient à la charge en annonçant les détails des éditions 2018 et 2019 de leur véhicule porte-étendard, le Range Rover.

Au cours de l’été de 2018, une motorisation hybride rechargeable sera disponible dans le Range Rover, qui consiste d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, d’un moteur électrique, d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral. La puissance combinée est fixée à 398 chevaux, alors que le couple atteint les 472 livres-pied. Selon le constructeur, le 0-100 km/h s’effectuera en 6,8 secondes, et la vitesse maximale atteindra les 220 km/h.

Les cotes de consommation n’ont pas été divulguées pour l’instant, mais l’autonomie en mode 100% électrique est estimée à environ 51 km. Lorsqu’équipée convenablement, le Range Rover P400e hybride rechargeable 2019, dont le prix est fixé à 115 500 $ avant les frais de transport et de préparation, pourra remorquer une charge s’élevant à 2 500 kilogrammes ou 5 511 livres.

Lorsqu’il sera mis en vente, le Range Rover hybride rechargeable arrivera juste à temps pour concurrencer le nouveau BMW X7 dans le segment des VUS pleine grandeur de luxe, qui obtiendra également une motorisation électrifiée.

Entre temps, le Range Rover 2018 profite de blocs optiques, d’une grille de calandre et d’un pare-chocs avant redessinés, alors que des accents de bas de caisse et des grilles de ventilation latérales ont également été repensés. À l’arrière, on retrouve un pare-chocs qui intègre désormais les embouts d’échappement de toutes les versions, et on note aussi de nouvelles jantes en alliage ainsi que de nouvelles couleurs de carrosserie.

À l’intérieur, les nouveaux sièges aident à augmenter l’espace pour les jambes et les pieds, avec 16 réglages électriques de série, alors que des sièges à 20 et à 24 réglages sont disponibles, avec du cuir Oxford ou semi-aniline. Une fonction de massage à pierres chaudes sera offerte aussi. L’insonorisation de l’habitacle s’améliore avec l’adoption de surfaces vitrées plus épaisses. À l’arrière se trouve une nouvelle console coulissante à commande électrique pour faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers. L’ensemble de sièges exécutifs à l’arrière ajoute des dossiers qui s’inclinent maintenant à 40 degrés.

Les espaces de rangement ont été améliorés avec des porte-bouteilles plus grands dans les portes et un compartiment frigorifié dans la console centrale avant. Le pare-soleil du toit peut être ouvert et fermé avec une nouvelle reconnaissance gestuelle, alors qu’un éclairage d’ambiance à trois zones est maintenant disponible. De plus, le VUS pourra être équipé du nouveau système multimédia Land Rover Touch Pro Duo, qui mise sur deux écrans tactiles de 10 pouces.

Le Range Rover propose toujours un choix de motorisations, dont un V6 turbodiesel de 3,0 litres (254 chevaux, couple de 443 lb-pi) en déclinaison HSE et un V8 suralimenté de 5,0 litres (518 chevaux, couple de 461 lb-pi) dans les versions Supercharged et Autobiography. L’édition SVAutobiography Dynamic, également équipée du moteur V8, produit maintenant 557 chevaux.

Le Range Rover 2018 est maintenant en vente à partir de 113 000 $.