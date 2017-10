En 2015, au Salon de Francfort, Hyundai avait inauguré sa division sportive N en dévoilant la N 2025 Vision GT Concept, conçue pour la PlayStation 3. Propulsée par une pile à combustible à hydrogène, la N 2025 ne livrait pas moins de 871 chevaux. Grâce à son poids réduit (972 kilos), les performances étaient hallucinantes.

Hyundai remet ça avec Gran Turismo Sport sur la nouvelle PlayStation 4. La N 2025 courra en Groupe 1, auprès de plusieurs voitures créées par d’autres constructeurs, dont Aston Martin, Bugatti ou McLaren. Comme on dit au Québec, Hyundai « se prend pas pour de la chnoute »…

Selon le communiqué émis par Hyundai, la N 2025 Vision GT Concept pourrait représenter le prototype d’une véritable voiture de course à plus ou moins court terme. On a hâte de voir ça!

Hyundai a aussi profité de l’occasion pour mentionner que quatre autres de ses véhicules sont offerts sur Gran Turismo Sport : la Genesis Coupe 3.8 Track (Classe N), la Genesis Coupe Groupe 3, la Genesis Coupe Groupe 4 et, enfin, la Genesis Coupe Groupe B.

Il ne vous reste plus qu’à vous déclarer malade et jouer à Gran Turismo Sport toute la journée! Et si votre patron vous achale avec ça, dites-lui que vous avez notre permission.