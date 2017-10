En vente dans sa forme actuelle depuis 1979, la légendaire Classe G demeure populaire auprès des gens riches et célèbres cherchant à se démarquer. Depuis 2012, la division AMG proposait également le G 65, truffé d’un V12 biturbo de 6,0 litres qui produit actuellement 621 chevaux et un couple de 738 livres-pied.

Toute une brute, puisqu’elle est en mesure d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Pas si mal pour un VUS affichant un poids de 2 580 kilogrammes et l’aérodynamisme d’un cabanon de jardin. Hélas, toute bonne chose a une fin, et chez Mercedes-Benz, on souligne la retraite du G 65 avec une version Final Edition, dont seulement 65 unités seront produites pour le monde entier.

Le Mercedes-AMG G 65 Final Edition 2018 disposera de jantes en alliage de 21 pouces à cinq branches doubles, au fini bronze, ainsi que des étriers de frein argentés et des bandes décoratives AMG sur les flancs de la carrosserie. On retrouvera également une finition brun mât sur le bouclier de protection, les pare-chocs, la calandre et les rétroviseurs. Les marchepieds et les embouts d’échappement conservent leur finition noir mât.

L’habitacle est habillé de sièges en cuir nappa designo, avec des coutures contrastantes brunes et des supports latéraux dotés d’un motif de fibre de carbone. Des éléments en fibre de carbone et des coutures brunes rehaussent également l’apparence du tableau de bord, de la console et des panneaux de porte.

Le G 65 Final Edition sera vendu en Europe à partir de 310 233 euros, ou l’équivalent de 460 000 $ canadiens au taux de change en vigueur. Au Canada, les déclinaisons G 550, G 550 4×42 et AMG G 63 poursuivent leur carrière pour 2018, alors qu’une toute nouvelle Classe G serait en préparation.