Depuis près d’une décennie, les difficultés liées à la mobilité urbaine sont à la source de bien des maux de tête pour les constructeurs automobiles. En réponse à cette situation, Toyota a annoncé le lancement d’un autobus alimenté par l’hydrogène dans la ville de Tokyo. Son nom? On le Sora bientôt…

Blague à part, le constructeur japonais prévoit introduire sa première phase de test de son tout nouvel autobus, le Sora. Elle se déroulera à Tokyo dès 2018 en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 ayant lieu dans la mégapole asiatique.

Le Sora a été développé suivant deux objectifs, soit l’efficacité énergétique et le confort des passagers. Quoi qu’il en soit, l’efficacité énergétique demeure l’aspect le plus intéressant de ce nouveau véhicule. Toyota a récupéré la technologie de cellule à l’hydrogène développée lors de la conception de sa Mirai. Les ingénieurs ont travaillé à améliorer l’efficacité énergétique de cette technologie pour qu’elle réponde aux besoins énergivores d’un autobus tout en réduisant l’impact environnemental.

De plus, les moteurs à l’hydrogène n’offrant toujours pas une autonomie suffisante pour qu’un autobus puisse faire sa tournée sans se recharger, un moteur électrique a été joint au moteur principal. Il offre, en cas d’urgence, une batterie comme source d’alimentation extérieure. Il est également possible d’utiliser l’électricité pour propulser le véhicule lorsque le réservoir d’hydrogène est à sec. Le moteur de ce véhicule de 78 places offre une puissance de 235 kWh2 alors que l’alimentation externe d’urgence fournit une puissance de 9 kW.

Pour ce qui est de l’aspect pratique du véhicule, Toyota a pris bien soin de rendre l’autobus à la fois sécuritaire, ergonomique et confortable pour inciter les passagers à l’utiliser le plus souvent possible. On y a ajouté des espaces réservés aux passagers à mobilité réduite, chose rare au Japon. De plus, on a inséré un système de contrôle d’accélération pour éviter que le passager soit bousculé par un déplacement brusque et inattendu. Enfin, Toyota a ajouté un système de caméra périphérique qui permet au conducteur de garder un œil sur ce qui l’entoure.

Même si ce projet n’en est qu’à ses premiers tours de roue, il est rafraichissant de constater un effort des constructeurs automobiles pour contribuer à la mobilité urbaine. Cela dit, on doit s’attendre à plusieurs ajustements avant que Toyota n’exporte cette technologie hors de l’Asie. Même le plus grand des devins Sora vous le dire.