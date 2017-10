Il y a quelque temps, Mercedes-Benz a annoncé l’arrivée prochaine d’une camionnette à la fois robuste et luxueuse, une première dans son catalogue de véhicules. Évidemment, lorsque le lancement a eu lieu, personne ne se doutait que la camionnette ne serait pas vendue aux États-Unis ni au Canada, un marché apparemment peu fervent de ce genre de véhicule selon le fabricant… Eh bien décidément, l’équipe de ventes semble perdre le nord. Leur dernière publicité a été mise en ligne récemment et elle est pour le moins étrange!

Le thème de la nouvelle campagne publicitaire du constructeur est Follow, ce qui peut se traduire par « suivre ». Mercedes-Benz se positionne comme le précurseur du segment des camionnettes luxueuses. Dans la publicité, on y aperçoit une horde de filles (ce qui fait très macho en 2017, soyons honnêtes), un monstre, des animaux et des hommes en caleçons. Le concept? Montrer qu’ils sont les premiers et qu’ils sont désirés par tous les types de consommateurs, du plus classique au plus éclaté. Personnellement, je n’y comprends rien! On ne parle même pas des qualités de la voiture!

On a dévoilé ce nouveau venu au dernier Salon international de Genève. Il est issu d’un partenariat entre le constructeur allemand et Nissan qui permet à la Classe X d’utiliser la plateforme du Navara. Elle sera vendue en trois niveaux d’équipement soit Pure, Progressive et Power.

Sous le capot, on retrouvera un choix de trois moteurs et trois boîtes de vitesses. Le consommateur pourra choisir entre deux quatre cylindres turbodiesel de 2,3 litres, l’un développant 163 chevaux et l’autre, 190. Le troisième moteur sera pour sa part alimenté à l’essence et développera 258 chevaux. Pour ce qui est des boîtes offertes, il sera possible d’obtenir l’une des deux automatiques à sept rapports ou bien une manuelle de six rapports. De côté du constructeur allemand, on affirme que cette camionnette pourra remorquer des charges de plus de 7 000 lb, mais on n’en sait guère plus.

Jusqu’à présent, le plan de Mercedes-Benz concernant son nouveau bébé ne semble pas être clair et limpide. Si on ne s’en fie qu’aux informations diffusées jusqu’à présent, il est difficile de prévoir ce que le constructeur vise avec ce véhicule. Il est luxueux et attrayant, mais qu’en est-il de sa mise en marché? Nous avons bien hâte de le voir!