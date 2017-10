À tous ceux qui ne se croient pas prêts à conduire une Mustang Shelby GT350, Ford vous offre dorénavant une solution intéressante… et très jolie! Effectivement, la Ford Mustang, un modèle mythique du constructeur, voit un nouvel ensemble de performance être ajouté à son catalogue 2018 : le Performance Pack Level 2.

Avant ce nouvel ajout, Ford offrait un ensemble de performance joli, mais loin derrière celui offert dans la GT350 ou même la GT350R. Et lorsque certains ingénieurs du constructeur ont constaté l’écart entre ces deux modèles, ils ont travaillé sur un nouvel ensemble de performance : le niveau 2. Ce projet est resté secret dans l’équipe de conception jusqu’à ce qu’un dirigeant en soit informé. Nul besoin d’expliquer pourquoi, lorsque ces ingénieurs ont discuté du projet avec leur chef d’équipe, le projet a été immédiatement accepté! Quel look!

Ce deuxième ensemble ne sera offert que sur les Ford Mustang 2018 munies d’une boîte manuelle. La voiture sera équipée de pneus de 19 pouces Michelin Pilot Sport CUP 2, une suspension beaucoup plus sport, un déflecteur avant et un aileron arrière plus efficace à grande vitesse. De plus, vous retrouvez le V8 de 5,0 litres tant aimé de 460 chevaux et de 420 livres-pied.

Bien qu’elles paraissent minimes, ces modifications permettent à la voiture de gagner en vitesse, en adhérence et en look, bien évidemment! À titre d’exemple, l’ensemble de performance de niveau 2 a permis à la Mustang de soustraire 3,5 secondes au temps réalisé avec l’ensemble 1 sur le circuit Grattan Raceway au Michigan, et ce, avec le même moteur!

Le prix de cet ensemble est fixé à 6 500 $ US et il inclut non seulement les ajouts mentionnés plus haut, mais aussi les équipements du premier ensemble de performance. Il permet ainsi aux consommateurs fervents de performance, mais surtout de style de se démarquer de leurs confrères. Il est possible de précommander son ensemble de performance de niveau 2, mais il ne sera disponible qu’au printemps prochain avec la sortie de la Mustang 2018. Patientez messieurs dames, patientez.