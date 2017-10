On est rendu où avec la gamme 911 déjà? Combien de versions? Carrera 4, Turbo S, GT3, GT2? Laquelle est la meilleure? Ouf! Tant de versions, c’est étourdissant! Est-ce qu’on s’en plaint? Pas du tout! Au contraire, si vous voulez mon humble avis, plus il y aura de Porsche 911 sur cette planète, plus le monde ira mieux. Mais celle-ci, celle que Porsche surnomme la 911 T, vient d’être dévoilée. Elle fait quoi de plus que les autres celle-là?

La 911 T n’est pas nouvelle. En 1968, Porsche proposait une version « Touring » de sa légendaire voiture sport. Celle-ci était plus légère et simplifiée afin d’augmenter ses performances, mais surtout, son agrément de conduite. Donc, pour l’année modèle 2018, le constructeur la fait renaître. Pour construire une T, on commence avec une Carrera. Son moteur six cylindres à plat turbo de 3,0 litres demeure inchangé, disposant d’une puissance de 370 chevaux. Toutefois, la T reçoit des modifications au niveau de sa suspension, rabaissant sa garde au sol de 20 mm. Les véhicules munis de la boîte manuelle disposent également d’un levier de vitesses raccourci et de rapports plus courts ainsi qu’un différentiel à blocage mécanique. Il est également possible de choisir l’option de direction des roues arrière, chose qui n’est pas disponible sur une Carrera.

Toutefois, c’est au niveau du poids que les choses changement considérablement. La lunette arrière ainsi que les vitres latérales de la 911 T sont constituées d’un verre ultra léger. Même chose pour la finition des portières. L’insonorisation est également considérablement réduite et le siège arrière est retiré. Le tout confère à la voiture une masse nette de seulement 1 452 kg, soit 20 kg de moins qu’une 911 Carrera standard, réduisant le rapport poids-puissance à 3,85 kg/ch. Visuellement, on différencie une 911 T d’une Carrera par son déflecteur avant plus prononcé, ses rétroviseurs peints en gris et ses roues de 20 pouces.

La Porsche 911 T sera mise en vente au début de l’année modèle 2018. Elle est disponible avec soit une boîte manuelle à sept rapports, soit une boîte robotisée PDK et se vendra à un prix de départ de 116 500 $.