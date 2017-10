Le segment des muscle cars aux États-Unis est à la culture américaine ce que le hockey est aux Québécois. Elle est fortement imprégnée, à un point tel que la guerre entre la Dodge Challenger, la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang est sans borne. On joue à qui mieux mieux en sortant des éditions spéciales où l’on ne fait que surpasser la voiture concurrente de quelques chevaux. RTR, une compagnie bien connue dans le marché des voitures modifiées, ajoute une cerise bien juteuse sur le sundae de cette guerre en annonçant le lancement d’un ensemble de performance permettant à la Mustang 2018 d’atteindre plus de 700 chevaux. Pardon?

Mon père est plus fort que le tien

Voyant le succès des ensembles de performance offerts par RTR sur ses voitures, Ford a décidé de mettre la main à la pâte et offre des points de service où il est possible de se procurer cet équipement en concession.

Actuellement, RTR offre trois ensembles permettant à votre bolide tant aimé d’améliorer sa cavalerie de 100 à près de 400 chevaux, selon le produit sélectionné. Alors si votre calcul est bon, vous aurez deviné que l’ensemble SPEC 3 permet à votre bolide de développer un maigre 670 étalons. Apparemment, ces performances n’étaient pas suffisantes, alors RTR a annoncé la sortie d’un ensemble qui dépassera les 700 chevaux.

À l’heure qu’il est, on ne sait ni le prix ni les améliorations techniques de manière précise. Mais à mon humble avis, lorsque l’on dépasse les 700 chevaux, une vingtaine de forces de plus ou de moins ne vont pas nous repousser. Elle demeurera tout de même une voiture très puissante!

Lorsqu’il est question de concurrence, Ford est de la partie

Alors que RTR annonce le lancement de son nouvel ensemble au SEMA 2018, Ford a décidé d’offrir la possibilité aux Américains de se procurer cet ensemble dans certaines concessions sélectionnées en plus de s’occuper de l’application de la garantie. Puisque des modifications sont apportées au moteur, c’est RTR qui honorera la garantie, mais Ford qui en fera la gestion en concession.

RTR est une compagnie qui a créé plusieurs ensembles de performance permettant aux amateurs de Mustang de profiter pleinement et différemment de leur voiture. Elle a été fondée par le champion du monde de Drift, Vaughn Gittin Jr., un pilote extrêmement connu et respecté dans le milieu. Nous avons bien hâte d’en connaître davantage sur cette voiture exceptionnelle!