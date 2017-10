La marque allemande ajoutera un autre véhicule utilitaire à leur gamme tôt l’an prochain. Après avoir présenté le BMW X2 Concept au Salon de Paris en septembre 2016, la version de production du sportif VUS sous-compact vient d’être révélée.

Le X2 sera construit sur la même plateforme que le BMW X1, signifiant un empattement de 2 670 millimètres. Toutefois, il est un peu plus court et sa ligne de toit est plus basse, contribuant à une posture plus musclée pour le X2.

Une seule version du X2 sera vendue au Canada, du moins pour l’instant. Elle sera équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral. Un ensemble M Sport X combine des éléments des gammes M et X du constructeur, tout en ajoutant des sélecteurs de rapport au volant, une suspension M Sport et des roues de 19 ou de 20 pouces.

Le BMW X2 2018 sera proposé avec un choix de couleurs de carrosserie, y compris Bleu milano métallisé, Orange crépuscule métallisé, et Or galvanisé métallisé. À l’intérieur, la sellerie de sièges Sensatec figure de série, alors que le cuir est également disponible. On note aussi un choix de finitions entre noir reluisant, aluminium et similibois de chêne, et un toit panoramique peut être ajouté. La sixième génération du système multimédia iDrive figure de série, jumelée à soit un écran de 6,5 pouces, soit un écran tactile de 8,8 pouces.

Le prix n’a pas encore été annoncé, mais le BMW X2 2018 sera mis en vente au mois de mars prochain.