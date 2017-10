Si vous êtes dans le monde québécois des affaires, ou tout simplement un adepte de nouvelles technologies, Martin-Luc Archambault n’est pas un inconnu à vos yeux. Entrepreneur à succès et ange financier à l’émission Dans l’œil du dragon, Martin-Luc n’arrête pas une minute, toujours à la recherche de nouveaux défis entrepreneuriaux et constamment désireux de changer le monde, soit par une application mobile ou par l’invention d’une barre de recherche web. Tout ça est super, mais ce qui nous intéresse au Guide de l’auto, c’est les voitures. Or, lorsque l’on a entendu dire que Martin-Luc était un « gars de chars », on a tout de suite pris rendez-vous avec lui pour discuter de sa passion cachée : les autos.

À bord d’une de ses voitures personnelles, l’utilitaire Tesla Model X, le jeune entrepreneur fort sympathique nous parle de sa première voiture – un Jeep Sahara -, puis de sa voiture de rêve, la prochaine Tesla Roadster. Il nous explique son point au sujet des voitures à essence et nous raconte comment ses enfants perçoivent le fait que leur père roule uniquement en voiture électrique. Martin-Luc en profite également pour partager sa vision au sujet de l’électrification des transports et de l’arrivée des voitures autonomes.