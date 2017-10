Est-ce que le nom d’Alfred Morris vous sonne une cloche? Si vous êtes un fier partisan de la NFL, vous saurez sans doute qu’il est un porteur de ballon étoile pour les Cowboys de Dallas. Comme bien des joueurs, il a atteint les rangs de la NFL grâce à son travail acharné et sa ténacité. Et bien aujourd’hui, malgré plusieurs contrats extrêmement lucratifs, il conduit toujours une vieille Mazda 626 datant de 1991!

Actuellement, le porteur de ballon des Cowboys encaisse un salaire assuré de 1,2 million US par année et un boni annuel pouvant aller jusqu’à 1 million supplémentaire. Cependant, il a affirmé en entrevue que sa rémunération ne doit pas lui monter à la tête. Selon lui, conserver une telle voiture lui permet de rester les deux pieds sur terre et continuer à travailler fort pour atteindre ses buts.

Et pourquoi une Mazda répondant au nom de Bentley? Parce que Morris l’a nommé Bentley, simplement! Il l’a acquis pour la modique somme de 2 $ à son pasteur alors qu’il jouait encore pour la Floride dans la NCAA. Et lorsque les Redskins de Washington l’ont repêché, il a précieusement transporté sa tendre Bentley vers son nouveau domicile.

En 2013, Mazda a entendu cette histoire et a offert au numéro 46 de Dallas de restaurer Bentley. Ils ont donc installé un nouveau moteur, un nouvel habitacle, un système de navigation et un climatiseur fonctionnel. Avec ces nouvelles pièces, la voiture de Morris n’est certainement pas près de s’éteindre.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce genre de pratique n’est pas rare dans la Ligue nationale de football. L’exemple le plus frappant est celui de Kirk Cousins, le quart-arrière des Redskins de Washington. Il y a quelques années, il a acheté le GMC Savana de sa grand-mère pour 5 000 $. Il voulait ainsi éviter de se procurer une voiture neuve qui allait déprécier dès sa sortie du concessionnaire. Malgré un salaire annuel de 23 millions US, il croit toujours qu’il faut rester humble et faire attention à cet argent durement gagné. Mais quelle maturité!