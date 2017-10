Cet article est un publireportage présenté par Groupement des assureurs automobile (GAA)

Être impliqué dans un accident d’auto n’est jamais agréable, et c’est le genre d’expérience qu’on préfère normalement mettre derrière soi… et l’oublier. Et c’est bien normal de ne pas vouloir se souvenir d’un accident survenu il y a six ans. Saviez-vous que, comme tous les conducteurs du Québec, vous possédez un dossier au Fichier central des sinistres automobiles (FCSA) où sont inscrits les sinistres dans lesquels vous avez été impliqués?

1.Qu’est-ce que le FCSA?

Il s’agit d’une base de données qui répertorie tous les sinistres dans lesquels les automobilistes québécois ont été impliqués au cours des six dernières années. Ce fichier est géré par le Groupement des assureurs automobiles (GAA).

C’est cette base de données que consulte votre assureur pour connaître votre historique de sinistres. C’est un des outils dont il dispose pour établir votre prime d’assurance.

2. Puis-je aussi consulter mon dossier?

Vous avez accès gratuitement à une copie de votre relevé de dossier du FCSA. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site web du GAA pour connaître la marche à suivre. Il est entre autres possible de recevoir votre copie instantanément en utilisant votre identifiant clicSÉQUR du gouvernement du Québec. Il est également possible de faire votre demande par le web en soumettant la photo de votre permis de conduire, par la poste ou en personne au bureau du GAA.

3. Si je décide de ne pas réclamer, est-il nécessaire de mentionner l’incident à mon assureur?

Vous êtes tenu de déclarer à votre assureur tout sinistre dans lequel vous avez été impliqué. Même un petit accrochage qui n’a fait que des dommages mineurs à votre véhicule, et dont vous décidez d’assumer les coûts de la réparation. D’ailleurs, cet accrochage pourrait quand même apparaître dans votre dossier si l’autre automobiliste impliqué déclare l’accident à son assureur.

Il vaut donc mieux déclarer vous-même l’accrochage à votre assureur, même si vous ne faites pas de réclamation. Vous pourrez lui donner votre version des faits. Il pourra ainsi déterminer votre niveau de responsabilité dans l’accident et l’enregistrer au FCSA.

4. Si mon frère a un accident avec ma voiture, est-ce que j’aurai ce sinistre inscrit à mon dossier?

Dans le FCSA, un sinistre n’est attribué qu’à une seule personne, soit celle qui était au volant du véhicule au moment de l’accident.

C’est donc votre frère qui aura ce sinistre inscrit à son dossier.

