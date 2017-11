Après des mois d’attente, c’est fait! Jeep vient d’annoncer officiellement la prochaine génération de son célèbre Wrangler, le JL, en remplacement de l’actuel JK, en production depuis 2007.

Ceux qui attendaient un Jeep très différent de celui que nous connaissons seront déçus. Tous les autres seront ravis! Le futur JL, qui sera officiellement dévoilé au Salon de Los Angeles à la fin du mois, ne déroge pas de son image, qu’il trimbale depuis déjà… 1942. Assez curieusement, même s’il ne sera introduit qu’à la toute fin de novembre, il s’agira d’un modèle 2018.

Un meilleur aérodynamisme

Selon le communiqué de presse de FCA, le nouveau Wrangler conservera tous les attributs hors-route propre à ce Jeep au riche passé. Il conserve sa grille avant verticale, quoiqu’un peu inclinée dans sa partie supérieure pour un meilleur aérodynamisme, ses phares ronds cette fois entourés d’une bande DEL, ses feux arrière carrés et son pare-brise pliant. Jeep promet aussi des dizaines de combinaisons de portes, de toit et de pare-brise, laissant ainsi place à toutes les interprétations possibles.

Aucun détail technique n’a filtré, sinon que les capacités hors-route du JL seront encore rehaussées, que les motorisations (au pluriel…) seront plus écologiques et que le niveau de sécurité et de technologies sera supérieur à ce qu’il est aujourd’hui.

Spéculations…

Selon le site allpar.com, toujours bien branché sur ce qui se passe chez FCA, la production de ce nouveau Jeep débuterait dès ce mois-ci. Un moteur diesel serait offert pour l’Amérique, de même qu’un quatre cylindres turbo. Un V6 serait aussi au programme, ainsi qu’une boîte manuelle à six rapports et une automatique ZF à huit rapports.

Contrairement à plusieurs rumeurs, la suspension ne serait pas indépendante aux quatre roues mais conserverait sa configuration actuelle, quoique modernisée, constituée d’essieux rigides.

Nous en apprendrons davantage au Salon de Los Angeles, le 29 novembre, mais il ne serait pas surprenant que plusieurs informations coulent avant cette date. On vous tient au courant!