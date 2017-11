Cet article est présenté par Desjardins Assurances

Vous croyez d’abord que vous vous êtes trompé, vous pensez être dans la mauvaise rue. Puis vous réalisez : votre voiture a bel et bien été volée. Le stress augmente, les questions s’accumulent… Laissez-nous vous aider à y voir plus clair.

Je viens de constater le vol de ma voiture. Que faire?

1. Appelez la police dès que possible

Plus vous l’appellerez tôt, plus vous avez de chances de retrouver votre auto. Le rapport de police sera essentiel aux procédures qui suivront; votre expert en sinistre vous le demandera d’ailleurs au moment d’ouvrir votre dossier de réclamation.

Avant d’appeler, ayez en main ces renseignements :

Le numéro de votre police d’assurance ou de votre certificat d’assurance auto

Le lieu où la voiture a été volée

Les coordonnées des témoins, s’il y en a

2. Contactez votre assureur auto

Vous pouvez maintenant déclarer le vol à votre assureur automobile et effectuer une réclamation. Assurez-vous d’avoir en main les renseignements suivants :

Le numéro du rapport de police

Le numéro de votre police d’assurance ou de votre certificat d’assurance automobile

Le lieu où la voiture a été volée

L’expert en sinistre vérifiera les protections d’assurance auto que vous détenez et vous informera des étapes pour le traitement de votre réclamation. Il vous indiquera également la marche à suivre pour le remplacement de votre auto ou la réception de votre indemnisation, si applicable.

Serai-je indemnisé pour le vol de ma voiture?

Il faut généralement attendre cinq jours avant que votre assureur puisse vous confirmer que la voiture volée n’a pas été retrouvée. Par la suite, si votre réclamation est considérée comme recevable par votre assureur, celui-ci vous indemnisera selon les modalités de votre contrat d’assurance.

Les biens qui se trouvaient dans ma voiture volée seront-ils couverts?

En règle générale, votre assurance automobile couvre votre véhicule lui-même ainsi que les accessoires qui y sont fixés ou qui servent à l’utilisation de celle-ci, tels que les jantes ou le système audio.

Les articles à l’intérieur de la voiture ou qui ne servent pas à la faire fonctionner sont plutôt couverts par votre assurance habitation. Plus de 22 600 vols de biens dans des voitures ont été commis au Québec en 20151. Si ça vous arrivait, c’est vers votre assureur habitation qu’il faudrait vous tourner (s’il diffère de celui de votre véhicule, bien sûr!), afin de faire une seconde réclamation visant ces articles.

Astuce : Si vous détenez vos assurances automobile et habitation chez le même assureur, vous vous simplifierez la vie et pourriez économiser. Vous pourriez n’avoir qu’une seule franchise à payer (la plus élevée des deux) et recevoir votre indemnisation plus rapidement, comme un seul assureur traitera votre demande. Chez Desjardins Assurances, le rabais Double contrat est accordé automatiquement.

Quelle sera l’incidence sur ma prime?

Plusieurs facteurs influencent la prime d’une police d’assurance automobile, par exemple le modèle de votre voiture et votre situation géographique. Une voiture volée et non retrouvée pourrait faire augmenter votre prime.

Les principaux éléments pris en compte lors du calcul de votre prime d’assurance auto2 :

Le profil des conducteurs et leur expérience

Le modèle et les autres caractéristiques de votre auto

Votre emplacement géographique

Votre dossier de conducteur à la SAAQ

Les réclamations et accidents antérieurs

L’utilisation que vous faites de votre voiture

Les protections et franchises choisies

Comment réduire les risques de me faire voler ma voiture?

Voici 10 conseils afin de rendre votre automobile et vos biens moins attrayants pour les voleurs :

Ajoutez un système d’alarme ou une barre antivol. Bien que les voleurs aient développé des stratégies pour contourner ces mesures, elles rallongent le temps nécessaire pour voler une voiture.

Munissez-vous d’un système de repérage satellite ou d’un système antidémarrage automatique. Les dispositifs antivol sont des moyens dissuasifs. Le marquage antivol et la présence d’un voyant d’alerte clignotant peuvent être efficaces.

Assurez-vous que vos fenêtres sont fermées et vérifiez que les portières et le coffre sont verrouillés lorsque vous quittez votre voiture (vous pourriez d’ailleurs avoir une contravention si vos portes d’auto ne le sont pas, selon le Code de la sécurité routière).

Stationnez-vous toujours dans un endroit éclairé et passant.

Rangez vos effets personnels ou apportez-les. Les laisser à la vue sur les sièges les rendra attrayants. Le vol de biens est une question d’occasion d’abord et avant tout.

Éteignez tout appareil électronique laissé à l’intérieur de l’auto. Les voleurs ont accès à des détecteurs de signaux indiquant leur présence s’ils sont connectés. Alors, même s’ils sont hors de vue, ils pourraient être remarqués par les voleurs.

Lorsque vous stationnez votre voiture, bloquez vos roues en les tournant d’un côté et mettez le frein à main. Ainsi, le vol de votre voiture deviendra plus difficile;

Sachez que certains véhicules sont plus sujets au vol. Si vous êtes en plein magasinage d’auto, vous pourriez faire votre choix en conséquence si cet aspect vous préoccupe.

Faites graver le numéro d’identification du véhicule (NIV) de votre auto sur chaque fenêtre. Il est plus risqué et plus coûteux pour un voleur de dérober un véhicule avec un NIV inscrit à plusieurs endroits, car le numéro doit être effacé partout avant que la voiture puisse être revendue.

Redoublez de prudence lorsque vous circulez à l’extérieur de la province, notamment lors d’un « road trip », car les plaques d’immatriculation étrangères sont un attrait particulier pour les voleurs. Ce type de vol est moins risqué.

Vous êtes maintenant équipé pour prévenir le vol de votre auto et savoir comment réagir si ça vous arrivait!

Plus d’information: Prévenir le vol de véhicule

