D’ici quelques semaines, notre pelouse sera couverte d’une mince couche de neige. Vous savez, celle qui nous rend heureux? Elle est légère, discrète et éphémère. Youpi! Bon, ça suffit, les contes de fées. En un claquement de doigts, décembre sera terminé et janvier nous offrira son lot de tempêtes hivernales. Et pour ça, il nous faudra pelleter!

En prévision des chutes de neige abondantes de l’hiver 2018, Nissan a lancé son ensemble spécial pour chasse-neige, disponible sur le tout nouveau TITAN XD 2018 et certaines versions 2017. Effectivement, le constructeur offrira bientôt un choix de cinq chasse-neiges, conçus par Boss, Fisher, Meyer, SnowEx et Western. Ils seront tous équipés d’une pelle renforcée, de ressorts adaptés pour les conditions hivernales difficiles et le tout, facilement contrôlable à partir de l’habitacle de la camionnette.

Ce nouveau chasse-neige sera disponible seulement sur le TITAN XD Crew Cab ainsi que sur les déclinaisons S et SV. Le fabricant suggère deux moteurs principaux pour quiconque veut pratiquer ce genre d’activité. Il est question du V8 de 5,6 litres développant 390 chevaux et un couple de 394 livres-pied, et du V8 turbodiesel Cummins de 5,0 litres produisant 310 chevaux et 555 livres-pied.

Le chasse-neige serait disponible sous peu au Canada dans certains concessionnaires sélectionnés ou sur commande. Disons que cette pelle est probablement le rêve de bien des résidents de la campagne qui doivent affronter des accumulations de neige impressionnantes année après année. Cela dit, les résidents de Montréal y trouveraient aussi une utilité pour braver les bancs de neige créés par les déneigeuses…