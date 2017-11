La très puissante et très dispendieuse voiture de grand tourisme d’Aston Martin se paye une édition à tirage limité avant d’arriver à la fin de sa production. Disponible en versions coupé et décapotable Volante, la Vanquish S Ultimate sera produite à seulement 175 exemplaires.

Elle proposera un choix de trois habillages extérieurs. Le premier dispose d’une peinture Ultimate Black avec des graphiques Copper Bronze autour de la prise d’air avant, sur les bas de caisse et sur le diffuseur arrière. On a ajouté des embouts d’échappement, des étriers de frein et des roues noirs ainsi que des garnitures en fibre de carbone pour rehausser la grille de calandre et les prises d’air latérales. Dans l’habitacle, on mise sur du cuir Obsidian Black avec accents et coutures Chestnut Tan.

Le deuxième habillage consiste d’une peinture Xenon Grey avec graphiques Cobalt Blue, rehaussée de fibre de carbone et de garnitures noires. Les étriers de freins sont peints en jaune et les roues, en noir reluisant. L’habitacle abrite des sièges en cuir Phantom Grey, des coutures Spectral Blue et des accents Electron Yellow.

Le troisième propose une peinture White Gold avec graphiques Bronze, agencées de garnitures noires reluisantes et en fibre de carbone. Dans la cabine, on retrouve des sièges en cuir Chestnut Tan et des garnitures Obsidian Black.

Mais bon, si ces trois habillages ne nous conviennent pas, on peut toujours choisir d’autres couleurs et d’autres finitions.

Sous le capot, pas de changements. On a toujours droit à un moteur V12 de 6,0 litres (en fait, 5 935 cm3) qui développe 580 chevaux et un couple de 465 livres-pied, jumelé à une boîte automatique Touchtronic III à huit rapports. Selon le constructeur, dans le cas du coupé, le 0-100 km/h se boucle en 3,5 secondes et la vitesse maximale est de 323 km/h.

Le coupé Aston Martin Vanquish S Ultimate coûtera 211 995 £ au Royaume-Uni, soit l’équivalent d’environ 350 000 $ CAN. Quant à la Vanquish S Ultimate Volante, son prix sera de 223 995 £, ou environ 375 000 $ CAN.