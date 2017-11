Détrompez-vous, ladite Honda Accord 1996 n’appartient pas à une célébrité et elle n’a pas été modifiée par West Coast Customs, ce garage d’esthétique fort populaire de la Californie. En fait, elle n’a rien de bien spécial outre une publicité fort accrocheuse.

L’histoire derrière cette vente est très drôle. Max Lanman, un copain dévoué, a décidé de donner un coup de pouce à sa copine dans l’optique de vendre sa voiture tant aimée. Il a donc tourné une vidéo promotionnelle mettant en vedette la voiture sillonnant les routes côtières sinueuses de la Californie. On y voit une actrice au volant de la voiture, accompagnée de son chat et d’une carafe de café, parcourir ce qui semble être les derniers kilomètres avant la vente du bolide. La vidéo a maintenant plus de 4,2 millions de vues sur YouTube!

Avec comme thème « Le luxe n’est qu’un état d’esprit », cette publicité déclare, à la manière des grands constructeurs, le lancement d’une Honda Accord 1996 usagée unique en son genre. Elle s’adresse à « ceux qui ont compris la vie et qui n’ont besoin que d’une manière de se rendre quelque part ». Enfin, le texte en fin de vidéo est très comique. Lanman avise que le chat et le café ne sont pas inclus, mais le ruban adhésif et le bouclier avant le sont!

La voiture a été vendue à plus de 100 000 $ US sur eBay le 5 novembre dernier, et ce, malgré ses 225 000 km au compteur. Pour une raison que l’on ignore toujours, cette enchère a reçu plus d’une centaine de mises, ce qui a rapidement fait monter le prix de la vente. Et comme toute bonne histoire populaire, elle se termine bien. À la fin de la vidéo, on apprend que Max et Carrie Lenman sont aujourd’hui fiancés. N’est-ce pas magnifique?