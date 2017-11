Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto et du site www.guideautoweb.com détermine les meilleurs achats de véhicules dans plusieurs catégories. Découvrez-les ici!

Dans chaque catégorie, vous retrouverez le gagnant et les deux autres meilleurs véhicules, suivi de tous ceux qui sont en lice.

Voici nos catégories :

Ces choix ne sont pas faits au hasard, on s’en doute, et ils aident les consommateurs à s’y retrouver. C’est, après tout, la mission première du Guide de l’auto! Pour chaque catégorie, des notes sont attribuées selon des critères précis et implacables. Chacun des véhicules est comparé à ceux de sa catégorie. Il serait parfaitement injuste de comparer une Toyota Prius Prime à une Dodge Charger Hellcat…

La fiabilité, la sécurité, la consommation et le système multimédia comptent chacun pour 10% de la note finale (pour un total de 40%). L’agrément de conduite et l’appréciation générale comptent, eux, pour 60% de la note finale, à raison de 30% chacun. Ces deux derniers critères sont difficilement quantifiables et sont déterminés après d’âpres discussions entre les journalistes du Guide de l’auto. Ce pourcentage est plutôt élevé, nous en convenons, mais puisque nous passons de nombreuses heures derrière le volant, autant y trouver du plaisir! Ils peuvent aussi être facilement mépris l’un pour l’autre. Ils vont parfois de pair, mais il y a des exceptions notables. L’exemple parfait est celui d’une Ferrari qui procure un agrément de conduite extraordinaire, mais qui s’avère pénible à vivre au quotidien. À l’inverse, une Hyundai Accent est moins agréable à conduire, mais est plus accommodante jour après jour.