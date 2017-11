Oui, vous avez bien lu. Alors que plusieurs ne croyaient pas voir cet exploit réalisé avant un certain temps, Waymo, la division des véhicules d’Alphabet l’a réussi. Effectivement, la compagnie mère de Google a annoncé par voie de communiqué que, depuis octobre dernier, Waymo procède à une phase de test de son système de conduite autonome de niveau 4. Cela signifie qu’elle se déplace seule, sans aucun intervenant humain derrière le volant.

John Krafcik, le PDG de la compagnie, l’a annoncé : « Les voitures entièrement autonomes sont ici ». Cependant, le prototype doit encore à ce jour accueillir un humain dans la voiture par mesure de sécurité. Waymo a cependant assuré que c’est temporaire. Actuellement, un membre de l’équipe se tient sur la banquette située derrière le conducteur et il demeure prêt à intervenir en cas d’urgence.

Lors des essais en Arizona, la voiture a été soumise à une barrière géographique d’une centaine de milles carrés autour de Chandler. Cette zone est encore active à cette étape des tests. La voiture parcourt les rues de ce territoire défini et amasse la plus grande quantité de données possibles. Elles aideront ensuite les ingénieurs à modifier et améliorer le véhicule.

Le programme de recherche sur les véhicules autonomes de Waymo a été lancé il y a déjà plus de 8 ans. Le chemin parcouru depuis les premiers pas du programme est très impressionnant. On a procédé à de nombreux tests, et ce, sans grandes embûches. L’équipe de conception est suffisamment confiante pour affirmer que, une fois complétée, la voiture autonome sera parfaitement fonctionnelle dans presque toutes les conditions météorologiques.

Pour Waymo, l’étape suivante est la commercialisation. Mais à en croire les rumeurs, cette étape pourrait prendre du temps. Et sur une échelle plus courte, les essais du véhicule seront lentement disponibles au grand public. Pour le moment, seulement les chanceux qui ont été admis au Early Rider Program de Waymo pourront tester ladite voiture. Autrement, il faudra patienter plusieurs années!