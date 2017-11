Alors que des rumeurs circulent – une fois de plus – sur le dévoilement imminent d’une nouvelle génération de Corvette à moteur central, Chevrolet vient d’annoncer le retour de la bestiale ZR1.

Sans grand étonnement, il s’agit de la Corvette de série la plus puissante produite à ce jour. La ZR1 sera équipée d’un V8 suralimenté de 6,2 litres – nom de code LT5 – qui développe 755 chevaux et un couple de 715 livres-pied. Pour envoyer cette cavalerie aux roues arrière, on fera appel à une boîte manuelle à sept rapports avec correspondance de régime, ou bien une automatique à huit rapports avec palettes au volant.

La Chevrolet Corvette ZR1 2019 sera également pourvue d’amortisseurs magnétorhéologiques, d’une direction à assistance électrique variable ainsi que des disques de frein de 394 mm à l’avant avec étriers à six pistons, 388 mm à l’arrière avec étriers à quatre pistons. Les pneus seront de taille P285/30ZR19 à l’avant et de P335/25ZR20 à l’arrière.

Le groupe d’options ZTK Performance comprend un aileron surélevé procurera un appui au sol supplémentaire de 431 kg (950 lb). Avec celui-ci, la voiture ne pourra pas atteindre sa vitesse maximale estimée à 336 km/h (210 mi/h), mais permettra de boucler des tours de piste plus rapidement. Outre l’aileron surdimensionné, le groupe inclut un séparateur d’air au pare-chocs avant avec embouts en fibre de carbone, des pneus d’été Michelin Pilot Sport Cup 2 ainsi que des réglages spécifiques au châssis et à la suspension.

L’habitacle disposera de sièges garnis de cuir et de similisuède. En option, des sièges chauffants et ventilés recouverts de cuir nappa, un volant garni de fibre de carbone, des sièges de compétition, un enregistreur de données de performance et une chaîne audio Bose.

On pourra aussi équiper la voiture d’un ensemble décor nommé Sebring Orange Design Package. Celui-ci comprend une peinture orange, des étriers de frein orange et des bandes décoratives orange sur le séparateur d’air et sur les jupes de bas de caisse. Dans l’habitacle, on ajoutera des garnitures en aluminium bronzé et des coutures contrastantes orange.

Le prix de la Chevrolet Corvette ZR1 2019, qui sera mise en vente au printemps de 2018, n’a pas encore été annoncé. Par contre, on s’attend à un PSDF de base avoisinant les 130 000 $.