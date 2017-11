Pour plusieurs, les systèmes d’infodivertissement présents dans les véhicules sont presque aussi importants que la motorisation. Ils peuvent tout aussi bien être de grands alliés que des sources de frustration, et bien que la période d’apprentissage peut être longue dans le cas du système Cadillac CUE, une fois que l’on maîtrise ses fonctionnalités, il devient drôlement efficace.

Un menu chargé

Le Cadillac CUE est très chargé. Il offre au consommateur tout ce qui se trouve actuellement sur le marché via une interface complexe. Nous retrouvons les fonctions de navigation conventionnelles, d’audio, de téléphonie et du système OnStar.

D’abord, la planche de bord centrale est entièrement tactile. Tant l’interface multimédia que les commandes de base telles que le réglage de la température et le volume fonctionnent grâce à des zones tactiles. Au niveau du design, c’est bien joli, mais pas pratique lorsque l’on conduit. Il ne suffit que d’une imperfection dans la route et notre doigt qui visait le bouton « Radio » finit par appuyer sur la fonction de navigation.

Parfois, des boutons physiques, ça nous manque, surtout celui pour régler le volume de la radio. Puisque l’interface est entièrement tactile, il faut glisser ou taper notre doigt sur la zone tactile, ce qui occasionne un certain délai et devient distrayant en conduite. Au moins, on retrouve des commandes auxiliaires sur le volant.

Le système Cadillac CUE permet également l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

L’application MyCadillac pour appareils portatifs sert également d’outil complémentaire. À partir de notre téléphone, nous pouvons essentiellement consulter de l’information sur notre véhicule, telle que le niveau d’essence et l’autonomie disponible, la pression des pneus et l’état des fluides. On peut démarrer le moteur à distance, verrouiller ou déverrouiller les portes et envoyer une adresse de l’appareil portatif au système de navigation du véhicule.

Une voiture bilingue

Le système de commande vocale est étonnamment très performant. Il est complet, simple et juste, tant en français qu’en anglais. Grâce à la reconnaissance vocale, on peut lancer un itinéraire sur le système de navigation ou faire un appel téléphonique à partir du répertoire du mobile connecté par Bluetooth.

Par ailleurs, le système d’assistance OnStar offre entre autres aux passagers un point d’accès WiFi 4G LTE d’une qualité très raisonnable, avec une couverture tant au Canada qu’aux États-Unis! On peut également contacter le service OnStar en appuyant sur un bouton, et un représentant nous assistera pour trouver une adresse ou un point d’intérêt particulier, comme la station-service ou le restaurant asiatique le plus près.

À l’achat d’un véhicule neuf, le service OnStar est inclus pour une durée limitée. Par la suite, des forfaits d’abonnement variant entre 25 $ et 40 $ par mois sont disponibles. Quant au service du point d’accès WiFi 4G LTE, il nécessite des frais d’abonnement variant de 15 $ à 70 $ par mois, selon la quantité de données désirée.

La CTS reçoit la deuxième génération du système CUE

Chez Cadillac, nous en sommes déjà à la seconde génération du système CUE. Effectivement, la CTS 2018 est le premier modèle de la gamme à en être équipée. D’abord, dans la première mouture du système, il n’était pas possible de voir la chanson à l’écoute lorsqu’on réglait la climatisation ou le système de navigation alors que la nouvelle version le permet.

Ensuite, le nouveau système évalue et analyse nos déplacements quotidiens dans le but de nous offrir des itinéraires alternatifs au besoin. On nous indiquera donc quel chemin emprunter pour se rendre au bureau si le trafic est important sur le trajet habituel.

Enfin, les paramètres de configuration du système ne sont plus liés à la voiture, mais bien à son usager. Autrement dit, si nous empruntons le Cadillac XT5 de notre ami plutôt que notre ATS, le XT5 se configurera selon nos paramètres aussitôt que nous serons connectés au système par Bluetooth.

Il faut l’amadouer pour le voir performer

Après quelque temps d’utilisation du système Cadillac CUE, les utilisateurs finiront par découvrir tout son potentiel. Il est complet, ergonomique et moderne. Pour l’absence d’un bouton physique pour régler le volume, il faudra toutefois s’y habituer!