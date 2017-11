Après la Sublime Green, la Orange Edition et la Copper Sport Limited Edition lancées au cours des deux dernières années, Ram récidive cette fois avec une nouvelle édition spéciale : la Hydro Blue Sport.

Selon le chef de la division des marques Ram et Jeep, Mike Manley, les enthousiastes de la marque demandent des Ram 1500 Sport avec une belle apparence qui ne passera pas inaperçue. C’est dans cet ordre d’idées que Ram lance sa toute dernière édition spéciale de l’année, la Hydro Blue Sport.

Quelques éléments distinctifs seront offerts de série sur cette édition. D’abord, la carrosserie est peinte d’un bleu aquatique. Vous y trouverez également un capot ligné noir propre à la série Sport du constructeur, mais aussi une calandre noire et bleue unique. De plus, tous les écussons Ram, une section du rétroviseur latéral, les lumières de signalisation ainsi que la poignée du hayon arrière sont peints en noir mât. Toutes les unités vendues seront équipées de roues de 20 pouces.

Elles seront aussi équipées du moteur HEMI V8 de 5,7 litres et une boîte de chargement de six pieds. À l’intérieur, vous y trouverez des coutures et le logo Ram sur l’appuie-tête de couleur bleue agencés à la carrosserie ainsi qu’un volant et des sièges chauffants.

Par ailleurs, moyennant quelques dollars supplémentaires, il sera possible d’équiper sa camionnette de sièges en cuir, de jantes en aluminium noires de 20 pouces, de marchepieds tubulaires noirs, d’une suspension pneumatique et des systèmes d’aide au stationnement ParkSense et ParkView.

Cette édition très limitée sera vendue en seulement 1 000 exemplaires au Canada. Elle sera offerte à partir de novembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2017. Vous pourrez vous la procurer directement chez votre concessionnaire, mais ne tardez pas trop. Quelque chose me dit que les 1 000 exemplaires partiront comme des petits pains chauds.