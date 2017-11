Cet article est un publireportage présenté par Co-operators

Si votre véhicule est déclaré perte totale après un accident, c’est que le coût de réparation serait plus élevé que la valeur du véhicule après en avoir soustrait sa valeur à la casse. Dans un tel cas, nous vous offririons une indemnité correspondant à sa valeur réelle ou marchande, selon la garantie souscrite.

Comment détermine-t-on si votre véhicule est une perte totale?

Un estimateur calcule la valeur de votre véhicule immédiatement avant l’accident, puis compare le coût de la réparation à sa valeur réelle et à sa valeur de sauvetage. Il décide ensuite s’il est plus sensé d’offrir une indemnité fondée sur la valeur marchande ou de faire réparer le véhicule endommagé.

Nos estimateurs se basent sur plusieurs facteurs et ressources pour déterminer la valeur de votre véhicule, essentiellement :

l’année, la marque, le modèle, l’édition et le kilométrage du véhicule;

le type de moteur, les caractéristiques intérieures et l’état général du véhicule, en prenant note des dommages non associés au sinistre et des pièces de rechange ajoutées au véhicule (un examen soigné permet de déterminer si ces ajouts font réellement augmenter la valeur du véhicule ou s’ils en augmentent seulement le coût);

l’étude de marché produite par J.D. Power, qui recense les ventes de véhicules dont l’année de fabrication, la marque et le modèle sont les mêmes;

les guides d’évaluation des voitures d’occasion qui établissent la norme dans l’industrie, les sites Web automobiles spécialisés, les concessionnaires et les petites annonces.

Par exemple, si votre Honda Civic 2000 était impliquée dans un accident, l’estimateur noterait :

qu’il s’agit d’un modèle DX à deux portes et hayon doté d’une boîte manuelle et d’un climatiseur;

que l’odomètre indique 220 000 kilomètres;

l’état de l’extérieur et de l’intérieur du véhicule, y compris tout dommage préalable.

L’estimateur trouve dans votre région plusieurs voitures Honda Civic à vendre à des prix se situant entre 2 500 $ et 3 500 $. Il se penche sur celles dont les options, le kilométrage et l’état correspondent à ceux de votre véhicule et arrive à un prix demandé moyen de 2 900 $. Enfin, il fait des rajustements pour obtenir la valeur finale du véhicule (qui correspondrait au prix de vente réel après les négociations entre l’acheteur et le vendeur).

Que faire si votre véhicule est une perte totale?

Plusieurs options s’offrent à vous si votre véhicule est déclaré perte totale :