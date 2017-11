La McLaren 720S est en vente depuis un bon moment déjà, mais elle continue d’attirer l’attention des amoureux de l’automobile. Effectivement, dans le cadre du Salon international de l’automobile de Dubaï, la marque anglaise a dévoilé une édition unique et personnalisée de sa 720S, vêtue de noir et d’or. Elle est magnifique.

Cette 720S est le résultat d’un projet mené par le département de la personnalisation du constructeur, le McLaren Special Operations (MSO). La voiture présentée est peinte d’un noir lustré. Mais ce qui est le plus intéressant ici, ce sont les touches or. McLaren ne fait pas les choses à moitié et en voici la preuve. En plus des jantes or et de garnitures dorées dans l’habitacle, le constructeur a décidé de recouvrir le bouclier thermique du moteur d’une fine couche d’or 24 carats. Eh oui, de l’or véritable!

L’aileron arrière retient aussi notre attention. On peut y lire l’une des phrases célèbres du fondateur Bruce McLaren : « la vie se mesure en réussites, pas seulement en nombre d’années ». Selon Andreas Barels, Directeur des territoires du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine chez McLaren, cette citation s’adresse directement à sa clientèle qui a connu un grand succès économique dans le développement de la région au cours des quatre dernières décennies. Et entre vous et moi, le Moyen-Orient est un marché exceptionnel pour les constructeurs de voitures exotiques et luxueuses!

La personnalisation de cette 720S unique a nécessité plus de 120 heures de travail supplémentaires. À lui seul, l’aileron arrière a pris une trentaine d’heures à compléter! En plus de l’aileron, cette édition spéciale comprend des modifications au pare-chocs arrière, au toit et aux portières.

Pour ce qui est du moteur, nous retrouvons toujours le V8 biturbo de 4,0 litres, qui développe 720 chevaux métriques et un couple de 568 livres-pied. La 720S est capable d’atteindre les 200 km/h sous la barre des huit secondes. Pas mal, non?