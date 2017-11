La grande berline porte-étendard d’Acura n’a jamais connu un bon succès au palmarès des ventes. Bien que poussée technologiquement, la RLX – et même sa devancière, la RL – sort difficilement de l’anonymat avec son style très conservateur.

Pour l’année-modèle 2018, la marque de luxe tente de lui conférer un design plus punché. Sa partie avant a été retravaillée, inspirée par celle de la berline Acura TLX 2018, également rafraîchie. Sa nouvelle calandre pentagonale et son nouveau capot la rend définitivement plus visible et attrayante. On a aussi apporté des retouches à la partie arrière de la voiture, et des nouvelles couleurs de carrosserie sont proposées.

Deux versions de l’Acura RLX 2018 seront proposées au Canada. Celle de base, à 65 490 $ avant les frais de transport et de préparation, est équipée d’une motorisation hybride composée d’un V6 de 3,5 litres, de trois moteurs électriques et d’une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage. Le tout permet également à la voiture de profiter d’un rouage intégral. Au total, la RLX affiche une puissance de 377 chevaux et un couple de 341 livres-pied, alors que la consommation d’essence mixte ville/route s’élève à aussi peu que 8,1 L/100 km.

La version Elite à 69 990 $ ajoute une chaîne audio ambiophonique Krell à 14 haut-parleurs, un sonar de stationnement avant et arrière, un pare-soleil de lunette arrière à commande électrique, des pare-soleils aux portes arrière, un système de caméras à 360 degrés et des sièges avant ventilés. Outre le cuir ébène et littoral (beige), lesdits sièges ont été redessinés, et peuvent maintenant être garnis de cuir brun.

L’Acura RLX 2018 est maintenant en vente au Canada.