En prévision du Salon international de l’auto de Montréal 2018, l’équipe du Guide de l’auto a décidé de profiter de la mode vestimentaire montréalaise actuelle pour concevoir de nouveaux vêtements à son effigie. Et qui dit mode urbaine dit nécessairement Poche et fils! Nous vous avons donc créé plusieurs designs de poche qui seront cousus et imprimés par l’entreprise vestimentaire montréalaise.

C’est autour d’un bon café, tout sourire, que nous avons créé plusieurs designs de poches au look quelquefois éclaté. Au terme d’un débat enflammé, voire même épique, nous avons retenu quatre concepts. Nous devons maintenant choisir un, juste un, design.

Chers internautes, la balle est maintenant dans votre camp! Nous vous invitons donc à participer à notre concours sur notre page Facebook en choisissant votre poche préférée. Aucune blague poche ne sera tolérée! Pour participer, vous n’avez qu’à choisir la réaction correspondant, selon vous, au plus beau design. Vous avez seulement quatre heures pour voter. Dépêchez-vous!

Une fois le concours terminé, les chandails seront mis en vente sur le site www.guideautoweb.com ainsi qu’au Salon international de l’auto de Montréal 2018. Réchauffez vos curseurs et que la compétition commence!