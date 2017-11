Vous êtes-vous déjà posé la question « combien de fois une portière d’automobile est-elle ouverte au cours d’une vie »? Et bien Nissan, oui! Sur une période de 10 ans, une portière s’ouvre et se ferme environ 45 000 fois! Ils ont donc créé un robot spécialement pour tester les portières des véhicules. Elle s’appelle Rosie. Heureux de faire votre connaissance.

La portière d’une automobile doit être manipulée avec précaution. Mais ça, vos parents vous l’ont probablement dit et répété à plusieurs reprises! Les enfants ont tendance à donner la vie dure aux automobiles. C’est pourquoi Rosie ouvre et ferme une portière toutes les six secondes, ce qui équivaut à 14 000 claquements de porte chaque jour! Donc, notre amie de 1,5 tonne reproduit en trois jours ce qu’un humain fait en 10 ans!

Avec l’arrivée de Mrs. Doorboto (les fans de Styx comprendront) à l’usine Technique de Nissan en Amérique du Nord (NTCNA), Nissan souhaite continuer à offrir à leurs consommateurs un produit durable qui ne brisera pas. De notre côté, au Guide, un simple robot nommé Rosie qui fait référence à Styx, c’est suffisamment cool.