L’adolescence apporte son lot de changements pour l’enfant, mais également pour les parents. Ils voient leur bébé grandir, se forger un caractère et… suivre des cours de conduite! Cette situation devient stressante pour un parent lorsqu’il doit laisser son enfant partir à bord de son véhicule, accompagné d’amis. Malgré toute la confiance qu’un parent peut accorder à son enfant, une certaine inquiétude persistera. Pour vous aider à mieux gérer votre stress, voici quelques technologies offertes par des constructeurs automobiles qui vous aideront à dormir sur vos deux oreilles.

MyKey de Ford

Le système MyKey du constructeur américain Ford offre un ensemble d’options intéressantes pour un parent qui voudrait conserver un contrôle sur sa voiture conduite par son ado. Si le système est offert dans le modèle acheté, il est possible pour vous de configurer une clef MyKey conçue expressément pour votre enfant. Le système sera configuré par une clef d’administrateur (la vôtre) et aura un pouvoir sur quatre éléments de la conduite de votre progéniture, soit la vitesse, la ceinture de sécurité, le volume du radio et le niveau d’essence.

Effectivement, vous pourrez indiquer à la voiture la vitesse maximale pouvant être atteinte par le pied pesant de votre adolescent. Vous pourrez choisir entre 105 , 113 , 121 ou 135 km/h. Vous pourrez également demander au radio d’imposer une limite du volume équivalant à 45% de la capacité de votre chaîne audio, dans le but de réduire les sources de distraction. Ensuite, la radio sera mise en mode silencieux tant et aussi longtemps que les ceintures de sécurité des passagers du véhicule ne sont pas bouclées. Enfin, l’indicateur du niveau d’essence pourra avertir votre progéniture qu’il reste 120 km d’autonomie plutôt que les 80 km standard.

GM introduit la fonction Ado

Depuis 2016, GM a introduit dans sa Malibu le système Ado. Tout comme chez Ford, le système met en sourdine la chaîne audio tant que le conducteur et son passager n’ont pas bouclé leur ceinture de sécurité. De plus, il fonctionne sensiblement de la même façon, c’est-à-dire que le parent peut inscrire sa clef comme administrateur et celle de son enfant comme Ado.

Mais contrairement au système MyKey, GM permet aux parents de consulter un rapport de conduite plutôt étoffé après que leur adolescent ait pris le volant. Le rapport présente :

La distance parcourue

La vitesse maximale atteinte

Les avertissements de survitesse émis

Les événements liés au contrôle de la stabilité

Les événements liés au freinage antiblocage

Les alertes de prévention de collision, si le véhicule en est équipé

Les événements de prévention de collision avec freinage, si le véhicule en est équipé

Les applications mobiles

La technologie cellulaire permet dorénavant aux parents de suivre leurs enfants de plus près. Certaines applications mobiles comme MamaBear, DriveScrib ou Drive Smart aident les parents à dormir sur leurs deux oreilles en leur offrant quelques informations sur la conduite de leur véhicule lorsqu’ils ne se trouvent pas dans la voiture.

Cela dit, malgré tous les outils technologiques à notre disposition, un enseignement clair et sérieux des techniques de conduite sécuritaires restera toujours la meilleure solution. Un adolescent fera des erreurs, soit, mais il apprendra ainsi. La confiance est le plus grand cadeau que vous pourriez donner à votre élève… avan