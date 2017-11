Et si je vous parlais d’un poids lourd 100% électrique, muni d’une cabine en fibre de carbone, une position de conduite centrale et d’une accélération de 0 à 100 km/h bouclée en cinq secondes, vous me diriez quoi? Que ça ressemble à un véhicule tout droit sorti d’un film de Blade Runner? Faux. Ce sont les caractéristiques du tout nouveau poids lourd de Tesla.

Lors de sa présentation, qui s’est déroulée au même moment que celle de la Tesla Roadster, Elon Musk a rapidement embarqué dans les données techniques du véhicule, qui sont, encore une fois, tout à fait impressionnantes. On se demande même si quelque chose du genre est même possible. Selon Musk, ces chiffres sont très réalistes :

En vitesse de croisière sur autoroute, en remorquant une charge maximale, le poids lourd électrique disposera d’une autonomie de 800 km sur une seule charge! Lorsque détaché de sa remorque, ce tracteur de tir pourra accélérer de 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes, soit sensiblement la même vitesse qu’une Subaru WRX! Ça, c’est ce qu’on appelle une révolution, une vraie!

L’habitacle du poids lourd est également révolutionnaire grâce à un tableau de bord épuré, orné de deux écrans ACL, fidèle aux derniers produits Tesla. L’élément le plus frappant du tracteur est sa position d’assise centrale, qui fait étrangement penser à celle de la supervoiture McLaren F1 des années 90.

Selon Musk, son poids lourd sera équipé de la toute dernière version du système Autopilot du constructeur. Des capteurs placés à des endroits stratégiques sur le véhicule lui permettront d’améliorer sa stabilité à haute vitesse.

Musk promet également un camion ultra solide, disposant d’une fiabilité au-delà des attentes des acheteurs de camions poids lourds. Selon le visionnaire sud-africain, Tesla offrira une garantie d’un million de kilomètres sur la mécanique du véhicule. Musk promet que « si votre poids lourd ne résiste pas à une explosion nucléaire, on vous rembourse votre argent », une promesse plutôt téméraire si vous voulez mon humble avis, mais ce ne sera pas la première, ni la dernière fois qu’on entende quelque chose du genre sortir de la bouche de jeune milliardaire.

Le nouveau poids lourd Tesla sera mis en vente pour l’année modèle 2019. Pour le moment, aucun prix de vente n’a été annoncé.