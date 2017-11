Le constructeur de voitures sport de prestige britannique Aston Martin subit actuellement une refonte complète de son image. Un partenariat avec Mercedes-Benz, une association avec Red Bull Racing en formule 1 et bientôt, l’arrivée d’une supervoiture développée par la compagnie canadienne Multimatic. J’imagine qu’on peut dire qu’Aston Martin a le vent dans les voiles. Après la DB11 sortie cette année, voici leur toute dernière création : la Vantage 2019.

Différente

Lors de notre échange avec Mme Laura Schwab, présidente d’Aston Martin The Americas, la femme d’affaires nous promettait un design considérablement différent que la DB11. Contrairement à la tendance de l’industrie, qui tente de faire ressembler tous ses modèles sous une silhouette corporative mutuelle, Aston Martin croit que la variété du design de ses véhicules est clé pour lui permettre de se démarquer dans le créneau de voitures sport de luxe. Or, la Vantage affiche une silhouette totalement unique.

Donc, on parle de quoi? Plus petite que la DB11, la Vantage emprunte des composantes structurelles de sa grande sœur, mais 70% de celles-ci demeurent entièrement nouvelles et exclusives à la Vantage. Sa carrosserie est entièrement constituée d’aluminium afin de réduire le poids de la bagnole au minimum. En fait, la Vantage affiche une masse nette de 1 529 kg, soit environ 280 kg de moins qu’une DB11 munie du moteur V8.

Sous le capot de la nouvelle Vantage, on retrouve un V8 biturbo de 4,0 litres fourni par Mercedes-Benz. Il développe 503 chevaux et un couple de 505 lb-pi. Pour le moment, l’Aston Martin Vantage 2019 est seulement livrable avec une boîte automatique à huit rapports de type ZF. La boîte manuelle n’est pas offerte, du moins pour le moment, chose plutôt contradictoire si l’on se fie sur les paroles de M. Andrew Palmer, PDG d’Aston Martin qui, l’année passée au salon de Toronto, nous promettait que la boîte manuelle resterait disponible en option chez le constructeur pour les années à venir.

Cela dit, la boîte automatique ne fait pas de la Vantage une voiture ennuyante pour autant. Le nouveau coupé d’Aston Martin promet une accélération de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en seulement 3,6 secondes. Elle sera également munie d’un tout nouveau différentiel électronique pouvant entièrement barrer les roues arrière ou les libérer en l’espace de microsecondes, permettant d’améliorer les performances et la précision du bolide sur circuit.

L’Aston Martin Vantage 2019 se vend à un prix de départ de 149 995 $ US. Elle sera mise en vente au début de l’année 2018.