Introduit pour l’année-modèle 2015, le VUS compact de luxe MKC s’est bien vendu au Canada jusqu’à maintenant. Le premier modèle de la marque dans ce segment de marché, il a attiré de nouveaux clients chez les concessionnaires Lincoln. Par contre, pour conserver la popularité de ce VUS, il est temps de lui apporter des révisions.

Visuellement, le Lincoln MKC 2019 ne changera pas tellement. La partie avant du VUS arbore maintenant une ressemblance familiale avec les autres produits de la marque, tels que la Lincoln Continental et la Lincoln MKZ. Autrement, on note des changements mineurs comme l’ajout de chrome sur le hayon.

L’habitacle du MKC dispose de nouveaux matériaux et de couleurs, y compris une teinte foncée que la marque appelle vert Rialto. Des garnitures de frêne noir sont également disponibles. Le système multimédia SYNC 3 du constructeur est une fois de plus proposé en équipement de série, qui comprend l’intégration Apple CarPlay et Android Auto. L’application Lincoln Way installée sur des appareils mobiles permet aux propriétaires de démarrer ou de verrouiller et déverrouiller les portes du MKC à distance.

La motorisation de base consistera d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, produisant 245 chevaux, alors que la version plus cossue peut être équipé d’un moteur turbo de 2,3 litres, bon pour 285 chevaux. Les deux sont gérés par une boîte automatique à six rapports, et au Canada, le rouage intégral figure de série. Avec le plus gros moteur, la capacité de remorquage maximal s’élève à 1 361 kilogrammes (3 000 lb).

Quant aux aides à la conduite sécuritaire, le Lincoln MKC 2019 sera évidemment toujours disponible avec des caractéristiques telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, la prévention de sortie de voie et l’assistance active au stationnement. Toutefois, le nouveau système d’assistance précollision comprend la détection de piétons.

Le MKC 2019 sera en vente chez les concessionnaires Lincoln à l’été de 2018.