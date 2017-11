Mazda Canada vient d’annoncer l’arrivée du Mazda CX-5 2018, et après lui avoir conféré une refonte majeure en 2017, on procède déjà à quelques changements.

D’abord, les quatre cylindres de 2,0 litres et de 2,5 litres ont été révisés afin de procurer plus de couple à bas régime. La puissance du moteur de 2,0 litres n’a pas été annoncée (il produisait 155 chevaux et un couple de 150 livres-pied en 2017), mais le 2,5 litres produira 187 chevaux et 186 livres-pied.

Toutefois, la grande nouvelle en ce qui concerne la mécanique, c’est que le moteur de 2,5 litres gagne un système de désactivation de cylindres. En conduite stable, deux des quatre pistons peuvent s’immobiliser afin de réduire la consommation – de 20% à une vitesse de 40 km/h et de 5% à 80 km/h, selon le constructeur.

Curieusement, Mazda n’a apporté aucune précision quant à l’arrivée du moteur diesel qu’on nous avait annoncé lors du dévoilement du CX-5 2017. Cette motorisation devait être disponible avant la fin de l’année.

L’équipement de série de toutes les versions du Mazda CX-5 2018 comprendra les phares automatiques, les essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie ainsi que des interrupteurs de glaces électriques illuminés. De plus, le système intelligent d’aide au freinage en ville, la surveillance des angles morts et l’alerte de trafic transversal arrière sont désormais inclus dans chaque CX-5.

Un ensemble i-ACTIVESENSE a été créé pour la version GX de base, qui ajoute un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/départ, système intelligent d’aide au freinage, détection de piétons, système d’aide à l’évaluation des distances, système d’avertissement d’obstruction à l’avant, système d’avertissement de sortie de voie, système de suivi de voie, système de commande de feux de route et un écran de couleurs multifonction. Tout ceci était préalablement disponible en option à partir de la déclinaison GS.

Voici la liste des tarifs pour le Mazda CX-5 2018, qui sera mis en vente au mois de décembre. Frais de transport et de préparation en sus.

CX-5 GX à traction avec boîte manuelle (moteur de 2,0 L) : 25 800 $

CX-5 GX à traction avec boîte automatique (moteur de 2,5 L) : 27 200 $

CX-5 GX à rouage intégral : 29 200 $

CX-5 GX à rouage intégral avec ensemble i-ACTIVESENSE : 30 100 $

CX-5 GS à traction : 29 400 $

CX-5 GS à rouage intégral : 31 400 $

CX-5 GS à rouage intégral avec ensemble confort : 32 900 $

CX-5 GS à rouage intégral avec ensembles confort et i-ACTIVESENSE : 33 800 $

CX-5 GT à rouage intégral : 35 000 $

CX-5 GT à rouage intégral avec ensemble technologie : 36 600 $