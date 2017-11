La première tempête de neige de l’hiver est arrivée et il était temps! Mais avec tout bon plaisir vient nécessairement un inconvénient… pelleter? Et si je vous disais qu’il était dorénavant possible de ne plus avoir à pelleter, et ce, sans même devoir engager une compagnie de déneigement pour l’hiver? C’est possible et c’est cool!

Le ATR Orbiter est un petit véhicule électrique télécommandé qui vous permet de déneiger votre entrée sans même vous lever. Il est vrai que pelleter vous permet de faire de l’exercice, mais faisons fi de notre santé l’espace d’un moment pour admirer cette belle babiole.

Il est apparemment capable de pousser une grande quantité de neige, et ce, sur tous les types de terrain. Selon le constructeur, le Orbiter peut franchir des obstacles allant jusqu’à 71% d’inclinaison. En raison de son moteur électrique, il est silencieux, et n’émet aucune émission. Sa batterie principale est située au centre du véhicule pour lui donner une meilleure stabilité. Le Orbiter est livrable avec deux types de batteries. La version de base est livrable équipée de quatre batteries AGM rechargeables pouvant développer une puissance de sortie allant jusqu’à 5 520 W. Il est également possible de commander une version alimentée par une batterie LITIO pour un maximum de performance.

Le bolide est équipé de série d’un treuil électrique pouvant tirer jusqu’à 1 500 livres! Il est également muni d’une télécommande à distance ayant une portée de 150 mètres et d’une gratte. Vous pourrez par la suite ajouter quelques accessoires comme des skis, une remorque de chargement ou une pelle mécanique. Le Orbiter pèse 350 kg et mesure 740 mm de large, 870 mm de hauteur et 1 200 mm de longueur.

L’équipe du Guide n’a pas été en mesure d’obtenir le prix du véhicule, mais nous nous doutons bien qu’il faudra vendre la peau de l’ours pour s’en payer un… On utilise cette expression dans ce contexte, n’est-ce pas?